Schwierige Aufgabe für die SG Öpfingen

In der Fußball-Kreisliga A1 stehen am Donnerstag, 3. Mai, drei Nachholspiele auf dem Programm. Für die SG Öpfingen geht es darum, den Rückstand zum Tabellenzweiten Betzenweiler zu verkürzen – was im Spiel beim Spitzenreiter Riedlingen nicht leicht werden dürfte.

SV Oggelsbeuren – SGM Ertingen/Binzwangen (Donnerstag, 19 Uhr, Vorrunde: 0:4). - Der SV Oggelsbeuren hat durch zwei Heimsiege in Folge aufhorchen lassen. Die Gäste werden sich auf einen starken Gegner einstellen müssen.

SF Kirchen – SV Ringingen (Donnerstag, 19 Uhr, Vorrunde: 5:1). - Der deutliche Sieg der Vorrunde darf die Sportfreunde nicht blenden. Die Mannschaft vom Hochsträß ist seit der Winterpause noch ohne Niederlage und wird auf dem Semmelbühl einen gleichwertigen Gegner abgeben.

TSV Riedlingen – SG Öpfingen (Donnerstag, 19.30 Uhr, Vorrunde: 4:1). - Die Öpfinger wissen, dass sie nichts mehr zu verschenken haben, falls sie noch um den Relegationsplatz im Rennen bleiben wollen. Allerdings hat der TSV Riedlingen in dieser Runde noch keinen Punkt zu Hause abgegeben.