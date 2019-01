Schwierige Aufgabe für den KSC Ehingen

Die Bezirksliga-Basketballer des KSC Ehingen empfangen in ihrem ersten Spiel des neuen Jahres am Sonntag, 20. Januar, 15 Uhr, in der JVG-Halle die dritte Mannschaft von BBU Ulm. Eine schwierige Aufgabe wartet auf den KSC, die Ulmer belegen den zweiten Tabellenplatz und haben in der laufenden Saison erst zweimal verloren. Der Aufsteiger aus Ehingen steckt als Tabellenvorletzter im Abstiegskampf, in den noch viele Teams verwickelt sind. Die Mannschaften auf den Plätzen fünf und zehn trennen gerade einmal zwei Punkte und auch der Tabellendritte Ravensburg II hat gerade einmal vier Punkte mehr als Schlusslicht Wangen.