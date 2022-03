43-jähriger mit Sekundenschlaf kracht in Gegenverkehr

Schwerer Unfall in Berg: In den Gegenverkehr geriet ein 43-Jähriger am Mittwoch bei Berg. Gegen 7 Uhr fuhr der 43-Jährige auf der B465 in Richtung Ehingen. Ihn übermannte wohl ein Sekundenschlaf und er verlor die Kontrolle über seinen Mercedes. Er geriet auf die Gegenfahrbahn.

Autos stoßen zusammen

Eine entgegenkommende 28-jährige Skoda-Fahrerin versucht noch auszuweichen. Der 43-Jährige versuchte zwischenzeitlich auch wieder Gegenzulenken. Ein Unfall konnte nicht vermieden werden und die Autos stießen zusammen.

Mercedes prall auf Verkehrszeichen

Der Skoda prallte im Anschluss gegen ein Verkehrszeichen. Der Mercedes schleuderte über die Fahrbahn und blieb dort stehen. Im Skoda erlitt die 60-jährige Beifahrerin schwere Verletzungen. Der 43-Jährige und die 28-Jährige wurden leicht verletzt.

Alle Verletzten kamen in umliegende Krankenhäuser. Den Schaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf etwa 23 000 Euro. Die Bundesstraße blieb bis kurz vor 9 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.