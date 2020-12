Schwerer Job am Rhein-Herne-Kanal

Das österreichische Kran- und Schwerlastunternehmen Felbermayr hat mit seinem Liebherr-Raupenkran in Herne einen 450 Tonnen schweren Generator aus einem Binnenschiff gehoben. Anschließend setzte der 1000-Tonner die gewaltige Last auf SPMT (Self-Propelled Modular Transporters) ab, die den Generator zum Erweiterungsbau eines in der Nähe liegenden Kraftwerks brachten.

19 Tieflader

Felbermayr hatte seinen nagelneuen Raupenkran mit rund 19 Tiefladern und 30 Planenaufliegern zu seinem Ersteinsatz nach Herne, einer Großstadt in der Metropolregion Rhein-Ruhr in Nordrhein-Westfalen, gebracht und am Rhein-Herne-Kanal aufgebaut. Der Anfang des 19. Jahrhunderts gebaute 45 Kilometer lange Kanal ist eine wichtige Wasserstraße für zahllose Industriestandorte im Ruhrgebiet.

450 Tonnen schwer

Die Aufgabe für den Liebherr-Raupenkran war das Entladen eines 450 Tonnen schweren Generators aus einem Binnenschiff, das den Stromerzeuger aus Mülheim an der Ruhr abgeholt hatte. Bestimmt war dieses gewaltige Bauteil für die Erweiterung eines Gas-und Dampfturbinen-Kraftwerks, das nur etwa zwei Kilometer von der Anlegestelle des Schiffs entfernt liegt. Auf zwei selbstfahrenden Transporteinheiten mit je 18 Achsen bewegte sich der Generator dann zu seinem späteren Einsatzort, wo er mit dem Maschinenhauskran entladen wurde. Für den Schwerlasthub wurde der Raupenkran mit 42 Meter Hauptmast, Derrickausleger, 260 Tonnen Drehbühnenballast und Schwebeballast-Palette aufgerüstet. 320 Tonnen Schwebeballast wurden nach Anschlagen des Generators mit einem Hilfskran aufgestapelt.

Stärken ausspielen

Zum Ausheben aus dem Schiff und Abladen auf den SPMT konnte der Raupenkran seine Stärken voll ausspielen, denn der Kran musste mit voller Last am Haken rund 20 Meter rückwärtsfahren, so dass sich zwei miteinander verbundene SPMT vor den Kran bewegen konnten. Feinfühlig setzten die Kranwinden die wertvolle Last dann auf den Selbstfahrern ab.

Auch bei diesem Kranjob zeigte sich ein Merkmal, das bei Raupenkraneinsätzen gar nicht selten vorkommt: Der Auf- und Abbau des Krans dauert mehrere Tage, aber die eigentliche Hebeaufgabe ist schnell erledigt. Sofort nach Anlegen des Binnenschiffs im Hafen um 12 Uhr mittags wurde die Last angeschlagen und schon gegen 14.30 Uhr war mit dem Ablegen auf den SPMT für den Kran alles erledigt.