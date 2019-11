Schwere Spiele für TSG-Teams

Auf die beiden auf Verbandsebene spielenden Junioren-Fußballteams der TSG Ehingen kommen am Wochenende schwierige Aufgaben zu. Die B-Junioren sind am Samstag, 16. November, beim SSV Ulm 1846 II zu Gast, die C-Junioren spielen ebenfalls am Samstag beim FV Ravensburg.

B-Junioren Verbandsstaffel: SSV Ulm 46 II – TSG Ehingen (Samstag, 15.30 Uhr). - Diese beiden Mannschaften stehen sich in dieser Saison schon zum zweiten Mal gegenüber. In der ersten Runde des Verbandspokals haben die Ehinger nach Elfmeterschießen gewonnen. Doch in Ulm dürfte diesmal kaum eine Wiederholung eines Sieges möglich sein. Der Gastgeber ist Tabellensiebter.

C-Junioren Landesstaffel 4: FV Ravensburg – TSG Ehingen (Samstag, 16 Uhr, Vorrunde 9:0). - In dieser Spielklasse beginnt bereits die Rückrunde, danach ist Winterpause. Zum Rundenauftakt kamen die Ehinger böse unter die Räder. Die Ravensburger haben bisher noch kein Spiel verloren und sind Tabellenführer. Für die Gäste gilt, eine zu erwartende Niederlage im Rahmen zu halten.