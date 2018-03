Schwere Aufgaben für Erbach und Berg – Munderkingen will Spitze verteidigen

Nach der kurzen Fasnetspause geht es im Tischtennis nun in die Vollen. Die schwerste Aufgabe hat am Sonntag, 18. Februar, Aufsteiger TSV Erbach in der Landesklasse. Die Damen I des SC Berg müssen in der Verbandsliga beim Tabellenführer Schönmünzach II antreten.

Herren Landesklasse: FC Straß heißt der Gegner des TSV Erbach im ersten Rückrunden-Auswärtsspiel. Gegen den Tabellenzweiten hatte der TSV in der Vorrunde mit 4:9 das Nachsehen. Auch am Sonntag dürfte in Straß kaum etwas zu holen sein.

Herren Bezirksliga: Die SG Öpfingen hat gegen Ludwigsfeld eine gute Gelegenheit, die Tabellenführung erfolgreich zu verteidigen. Das Spiel der Vorrunde hat die SG in Ludwigsfeld mit 9:6 gewonnen.

Herren Bezirksklasse 2: Für die Ehinger Herren wird es schwer, den Sieg gegen Nellingen zu wiederholen. Der Gastgeber hat bisher in der Rückrunde je einmal gewonnen und verloren. Deutlich war der Ehinger Sieg in der Vorrunde (9:4).

Herren Kreisliga A2: Diese Spielklasse weist am Samstag ein volles Programm auf. Alle zehn Mannschaften spielen. Trotz des Heimvorteils sind die Obermarchtaler Chancen gegen den Tabellenzweiten SC Bach nur sehr gering (die Vorrundenpartie ging für Obermarchtal mit 0:9 verloren).

Dagegen kann der VfL Munderkingen sicher seine Tabellenführung erfolgreich verteidigen. In der Vorrunde besiegte er den TV Wiblingen mit 9:3. Ein Kellerderby findet in Rottenacker statt: Die TSG Rottenacker trifft auf Griesingen II. Die TSG gewann in dieser Saison bisher nur einmal, mit 9:7 ging in der Vorrunde der Sieg an die TSG Rottenacker. Aufsteiger Erbach II hat in der laufenden Saison bisher voll überzeugt und auch in der Vorrunde mit 9:1 gewonnen. Öpfingen II ist trotz ihres Heimvorteils nur Außenseiter. Der SC Berg II hat zuletzt gute Ergebnisse gemeldet. Doch gegen Herrlingen IV muss der Aufsteiger nach dem 2:9 in der Vorrunde erneut mit einer Niederlage rechnen.

Herren Kreisliga B2: Offen ist das Spiel des TSV Rißtissen gegen Berg III. Der SV Unterstadion rechnet sich gegen die SG Öpfingen III etwas aus. Berg IV dürfte in Blaustein das Nachsehen haben. Wegen eines Todesfalls wurde das Schelklinger Spiel verlegt.

Damen Verbandsliga: Die Damen des SC Berg sind zu Gast bei Tabellenführer Schönmünzach II und müssen eine weitere Niederlage einkalkulieren.

Damen Bezirksliga: Berg II greift erstmals in der Rückrunde ins Geschehen ein und hat einen Sieg eingeplant. Schelklingen möchte auch gegen Ermingen II gewinnen.