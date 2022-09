Schwer beeindruckt von einem echten Schwergewicht

Der Olympische Geist von ’72 weht derzeit scheinbar allgegenwärtig durchs Land. 50 Jahre nach dem sportlichen Spektakel in München lodert die olympische Flamme in vielen Erinnerungen und alten Geschichten wieder auf. Viel Spaß an den Olympischen Spielen hatte seinerzeit auch der mittlerweile leider verstorbene Niko Rothmund aus Ehingen, wie sich sein Bruder Rolf Rothmund erinnert.

Der Ehinger absolvierte damals gerade seinen Wehrdienst bei der Bundeswehr und wurde dabei zu Diensten als offizieller „Betreuungshelfer“ beziehungsweise „Steward“ ins olympische Dorf nach München „abkommandiert“. Dort stand er dem amerikanischen Ringer-Team und den amerikanischen Turmspringern hilfsbereit zur Seite.

Begegnung mit amerikanischem Ringer-Giganten

Den - im wahrsten Sinne des Wortes - größten Eindruck hat dabei seine Begegnung mit dem amerikanischen Ringer Chris Taylor hinterlassen, der mit einem Kampfgewicht von knapp 200 Kilogramm als einer der schwersten Olympiateilnehmer aller Zeiten gilt. In bester Erinnerung ist noch sein Kampf bei den Olympischen Spielen 1972 gegen den Deutschen Athleten Wilfried Dietrich, den der legendäre „Kran von Schifferstadt“ mit einem spektakulären Überwurf für sich entscheiden konnte. „Von ihm hat er immer wieder erzählt“, berichtet Bruder Rolf Rothmund.

Autogramm als Andenken

Als Andenken gab es für Niko Rothmund noch ein Autogramm mit persönlicher Widmung des amerikanischen Turmspringers David Bush, Bruder der olympischen Goldmedaillengewinnerin im Turmspringen Lesley Bush. Die terroristischen Anschläge von München waren bei Familie Rothmund weniger Gesprächsthema – man hat sich lieber an die sportlichen Höhepunkte gehalten. „Ich erinnere mich natürlich noch gut an Ulrike Meyfahrt (Gold im Hochsprung) und Klaus Wolfermann (Gold im Speerwurf)“, sind die Olympischen Spiele von München auch bei Rolf Rothmund bis heute in guter Erinnerung geblieben. Der Rentner würde sich über eine Neuauflage der Olympischen Spiele in München in absehbarer Zeit freuen.