Schweinemastkontrollring sorgt sich um Schweinepest

Seit 1969 ist Hans Hügle aus Heufelden Geschäftsführer des Schweinemastkontrollrings Ehingen. Im kommenden Jahr werde er das Amt nach 50 Jahren aufgeben, kündigte Hügle am Montag bei der Jahresversammlung im Gasthaus Hirsch in Weisel an. Thema des Abends war die afrikanische Schweinepest und ihre möglichen Folgen.

Die ursprünglich in Afrika beheimatete afrikanische Schweinepest ist der klassischen Schweinepest in Symptomen und Verlauf ähnlich. Die Erreger beider Seuchen sind nicht mit´einander verwandt. Die Ansteckungsgefahr ist bei der in Deutschland noch nie aufgetretenen Krankheit geringer als bei der europäischen Schweinepest. Erstmals im Gebiet der Europäischen Union wurde die Seuche 2014 bei Wildschweinen in zwei an Weißrussland grenzenden Regionen Litauens und im selben Jahr bei einem toten Wildschwein in Polen festgestellt. Durch Bejagung von Wildschweinen soll die Ausbreitung unterbrochen werden. Nach dem Ausbruch in der EU schloss Russland die Grenze für den Import von Schweinefleisch. Dorthin ging bisher ein Viertel des EU-Schweinefleischexports.

Vor diesem Hintergrund erläuterte Christian Fischäß, Tierarzt beim Schweinegesundheitsdienst (SGD) in Aulendorf, den von der Tierseuchenkasse im Fall einer behördlich angeordneten Tötung von Hausschweinen zu erwartenden Schadenersatz. Ersetzt werde der gemeine Wert des Tieres und Bestandes, sagte Fischäß. Die Berechnungen würden im Einvernehmen mit dem Schweinehalter erfolgen. Bei einem Tier liege die Deckelung bei 1500 Euro. Voraussetzung für Schadenersatz sei die korrekte Meldung des Bestandes. Der Tierkassenbeitrag könne notfalls gestundet werden. Nicht bezahlt würden indirekte Schäden durch höhere Futterkosten oder Transportbeschränkungen zufolge behördlicher Anordnungen in Sperr- und Beobachtungsgebieten.

Kreisbauernverbandspräsident Ernst Buck sprach sich für den Verzicht auf Transportbeschränkungen für den Fall aus, dass die afrikanische Schweinepest nur bei Wildschweinen, nicht aber bei Hausschweinen festgestellt werde. Das müsse noch geklärt werden, sagte Christian Fischäß. Im Fall verdächtigen Fiebers könne der Amtstierarzt die Tötung des Bestandes veranlassen. Die Tierseuchenkasse ersetze 80 Prozent der Kosten für Desinfektionsmittel. Zu Bedenken, in Polen und den baltischen Ländern werde nicht ausreichend auf die Seuche reagiert, verwies Tierarzt Fischäß auf die auch dort geltenden Regelungen der Europäischen Union.

Verena Lerner von der Unternehmensberatung des Landesbauernverbands informierte über die Versicherung nicht von der Tierseuchenkasse ersetzter Schäden. Preisverfall sei nicht versicherbar, ergänzte LBV-U-Berater Hermann Mall.