Schwein aus Stall gestohlen - Tier offenbar getötet

Ein ungewöhnlicher Diebstahl wurde der Polizei am Montag aus Ehingen gemeldet: Ein Schwein wurde aus einem Stall gestohlen.

Als der Landwirt am frühen Montag den Stall betrat, bemerkte er schnell, dass etwas nicht stimmte. Denn im Stall war eine Blutspur zu erkennen. Er verständigte die Polizei. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass in der Nacht zuvor jemand in den Stall eingedrungen war.

Derjenige tötete offenbar ein Schwein, von dieser Tat stammen die Blutspuren. Dann schaffte der Unbekannte das fast zentnerschwere Tier nach draußen und schleifte es über ein Feld. Hier lud der Unbekannte das Schwein offenbar auf ein Fahrzeug und transportierte es ab.

Polizei sucht nach Hinweisen

Jetzt ermittelt die Polizei, wer hinter der Tat stecken könnte. Dazu sicherten die Polizisten die Spuren. Und sie hoffen auf Hinweise.

Zeugenaufruf: Möglicherweise hat jemand in der Nacht zum Montag an dem Stall zwischen Rißtissen und Griesingen Verdächtiges beobachtet. Die Polizei in Ehingen ist unter Telefon 07391/5880 zu erreichen.