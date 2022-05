Schwarz Weiß Donau gewinnt in Öpfingen

Die beiden Spitzenmannschaften der Bezirksliga Donau haben am Wochenende ihre Auswärtsspiele gewonnen. Im Rahmen des Stadionfestes gab sich die SG Öpfingen gegen den Tabellenzweiten Schwarz Weiß Donau viel Mühe, war aber im Abschluss zu nachlässig. Die TSG Ehingen hat aus Uttenweiler drei Punkte mitgebracht. Die SG Altheim beseitigte am Samstag in Langenenslingen alle Zweifel, wer wohl die bessere Mannschaft war. Der FV Schelklingen-Hausen war spielfrei.

SG Öpfingen - Schwarz Weiß Donau 1:3 (0:1). - Tore: 0:1, 0:2 Julian Tessmann (27., 53.), 0:3 Marvin Akhabue (58.), 1:3 Philipp Mall (83., Foulelfmeter). - Vor einer ansehnlichen Zuschauerkulisse zeigten sich die beiden Mannschaften in sehr guter Form. Die erste Torchance hatte die SG Öpfingen schon in der 7. Minute. Die beiden Torhüter Lukas Rieger und Moritz Heinzmann ließen zunächst nichts Zählbares zu. Doch Julian Tessmann besorgte das 0:1. Nach Seitenwechsel hatten die Gäste mehr und mehr eine spielerische Überlegenheit und waren auch zweikampfstark. Bedenklich waren die vielen Ballverluste der Öpfinger. Nach zwei weiteren Toren innerhalb von fünf Minuten war die Entscheidung gefallen. Das Öpfinger Gegentor besorgte Philipp Mall durch Elfmeter.

SV Langenenslingen - SG Altheim 0:4 (0:2). - Tore: 0:1, 0:2, 0:4 Florian Madl (8./22./72.), 0:3 Dominik Späth (66.) - Fabian Schrade, SG Altheim, Gelb-Rot (54.).. - Die Altheimer Gäste beherrschten den SV Langenenslingen und hatten in Florian Madl einen dreifachen Torschützen. Selbst in Unterzahl trafen die Altheimer noch zweimal. Erst drei Tage zuvor hatte das Team von Trainer Martin Blankenhorn gegen den fV Bad Saulgau mit 5:1 gewonnen.

SV Uttenweiler - TSG Ehingen 0:2 (0:0). - Tore: 0:1 Luan Kukic (53.), 0:2 Dominik Martin (66.). - Z.: 180. - Die Gäste aus Ehingen waren von Beginn an etwas besser im Spiel und trafen schon zu Beginn den Innenpfosten, von wo der Ball aber zurück ins Feld sprang. Der SV Uttenweiler spielte oft zu ungenau und nutzte seine wenigen Möglichkeiten nicht. Dann trafen die Gäste die Latte (23.). Nach dem Wechsel waren es wiederum die Gäste, die wacher in die Partie kamen und den Führungstreffer erzielten (52.). Danach lief beim SVU nicht mehr viel zusammen und die Gäste waren am Drücker. In der 66. Minute setzte sich Valentin Gombold im Strafraum durch, bediente Dominik Martin. der zum 0:2 traf und dadurch für eine Vorentscheidung sorgte..

TSG-Trainer Taner Celik freute sich besonders über diesen Sieg, da einige Stammspieler ausfielen und durch junge Spieler ersetzt wurden. Die zweite Halbzeit sei für seine Mannschaft optimal gelaufen. Jetzt benötigt die TSG Ehingen nur noch einen Sieg zur Meisterschaft. Die nächsten Gegner sind SV Langenenslingen und FC Krauchenwies/Hausen.

SGM Blönried/Ebersbach - SV Hohentengen 2:2 (2:1). - Tore: 1:0 Joachim Rauch (20.), 1:1 Fabian Beckert (40.), 2:1 Joachim Rauch (45.), 2:2 Christian Lehr (75./HE). - Blönried/Ebersbach verpasste es in der ersten Halbzeit gute Möglichkeiten zu nutzen. In der zweiten Halbzeit kam die Gäste, denen das Pokalfinale noch spürbar in den Knochen steckte, etwas auf. Nach einem Pressschlag von Marcel Gentner sprang diesem der Ball an den Arm, der Schiedsrichter wertete dies als Handspiel.

FV Neufra - SG Hettingen/Inneringen 2:4 (0:3). - Tore: 0:1 Florian Dangel (8.), 0:2 Simon Steinhart (32.), 0:3 Florian Dangel (45. +1/HE), 1:3, 2:3 Fabian Brehm (46./75.), 2:4 Lukas Steinhart (88.). - Nach fünf Minuten hatte Fabian Brehm die erste dicke Möglichkeit für den FVN, vergab aber freistehend. Florian Dangel brachte die Gäste aus abseitsverdächtiger Position in Führung, die Simon Steinhart und erneut Dangel nach einem, umstrittenen Handelfmeter ausbaute. Neufra kam zielgerichteter aus der Pause. Fabian Brehm verkürzte mit zwei Kopfballtoren, ehe Lukas Steinhart den Deckel auf die Partie für die Gäste machte.

SF Hundersingen - SGM Altshausen/Ebenweiler 0:0. - Z.: 150. - Gelb-Rot: Brotzer (59./SFH; wiederholtes Foulspiel). - Die SF Hundersingen sind durch vier Punkte innerhalb von wenigen Tagen sehr nahe am Klassenerhalt.

FV Altheim - SV Bad Buchau 1:2 (0:1). - Tore: 0:1 Fabian Baur (7./HE), 0:2 Rico Schlegel (65.), 1:2 Johannes Schneider (72.).

FV Schelklingen-Hausen: spielfrei