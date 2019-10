Schwarz Weiß Donau II stoppt den SV Betzenweiler

Nach jedem Spieltag ein neuer Tabellenführer in der Fußball-Kreisliga A1. Und wieder spielte die SGM Schwarz Weiß Donau II dabei eine Rolle, denn am neunten Spieltag büßte der SV Betzenweiler im Donaustadion zwei Punkte ein und ließ damit wieder dem FC Schelklingen/Alb den Vortritt. Die SF Kirchen kamen in Daugendorf unter die Räder. Die SG Griesingen gewann in Dürmentingen verdient. In Oberdischingen holte der TSV Rißtissen einen wichtigen Punkt. Schon am Freitagabend trennten sich SG Ersingen und SF Donaurieden 1:1 (Die SZ hat darüber aktuell berichtet).

SGM Schwarz Weiß Donau Munderkingen/Rottenacker II – SV Betzenweiler 1:1 (1:1). - Tore: 1:1 Sven Steffek (35.), 1:1 Timo Werkmann (43.). - Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rot für SW Donau II (89.). - Zwei verschiedene Halbzeiten gab es im Donaustadion. In der ersten Halbzeit hatten die Gastgeber etwas mehr vom Spiel, nach der Halbzeitpause machte der SV Betzenweiler das Spiel. Laut Trainer Daniel Surrey ist das 1:1 gerecht. - Reserven: 4:2.

SV Dürmentingen – SG Griesingen 0:2 (0:1). - Tore: 0:1 Florian Madl (30.), 0:2 Fabian Karle (65.). - Nach der Gästeführung war in der ersten Halbzeit ein Ausgleich möglich. Die SG Griesingen war jedoch insgesamt besser und hat verdient gewonnen. Pech für die Gastgeber, dass Patrick Schlegel verletzt ausscheiden musste. - Reserven: 0:2.

SGM Daugendorf/Zwiefalten – SF Kirchen 7:2 (3:0). - Tore: 1:0 Niklas Heiß (11.), 2:0, 3:0 Johannes Rueß (30., 41.), 4:0 Max Schneider (46.), 4:1, 4:2 Jan Holl (50., 59., beide FE), 5:2 Jonas Haiß (61.), 6:2 Johannes Rueß (65.), 7:2 Christian Steinhart (72.). - Nach Angaben der SGM kamen die Gäste nur selten vor das Daugendorfer Tor; beide SF-Treffer fielen durch Strafstöße. Die Heimelf sorgte oft für Gefahr und schoss einen deutlichen Heimsieg heraus. - Reserven: 4:0.

SV Oberdischingen – TSV Rißtissen 3:3 (1:1). - Tore: 0:1 Stefan Beck (10.), 1:1, 2:1 Dominik Hanser (40., 60.), 2:2 Felix Scholze (62.), 3:2 Andreas Schiele (75.), 3:3 Kai Engelhardt (88., Freistoß. - In diesem Derby ging es hin und her. Die Gäste ließen nach der Führung die Chance zu einem zweiten Tor aus und gerieten in Rückstand. In der zweiten Halbzeit war Oberdischingen am Drücker, kassierte dann aber den Ausgleich. „Nach dem 3:2 hatten wir das Spiel im Griff“, sagte SVO-Trainer Markus Schmid. Kurz vor Spielende verwandelte Kai Engelhardt einen Freistoß aus 16 Meter zum erneuten Ausgleich. Danach hatten beide Mannschaften noch je eine klare Torchance. - Reserven: 4:3.

FC Schelklingen/Alb – SF Bussen 2:1 (1:1). - Tore: 0:1 Alexander Beck(31.), 1:1 Fabian Mayer (44.), 2:1 Ralf Lang (80.). - „Es war kein besonders gutes Spiel“, sagte FC-Trainer Wilfried Staiger. Bei seiner Mannschaft sei zurzeit Sand im Getriebe. Es war ein faires Spiel mit einem etwas glücklichen Sieger. Aufsteiger SF Bussen ging nach einer guten Leistung leer aus. - Reserven: 1:0.