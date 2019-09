Schwarz-Weiß Donau holt Punkt in Neufra

In der Fußball-Bezirksliga hat die TSG Ehingen mit einem 7:2 in Hohentengen einen Befreiungsschlag gelandet. Öpfingen fertigte Krauchenwies 4:1 ab und SW Donau punktete in Neufra.

FC Krauchenwies - SG Öpfingen 1:4 (1:2). - Tore: 1:0 Daniel Lauria (3.), 1:1 Tim Bitterle (5.), 1:2 Robin Stoß (15.), 1:3 Philipp Mall (53.), 1:4 Gabriel Koch (82.). - Gelb-Rote Karte: Corbin Eisel (FCK/49./wdh. Foulspiel). - Die Partie ging munter los: In der dritten Minute konnte Daniel Lauria die Führung für Krauchenwies erzielen, ehe Tim Bitterle keine zwei Minuten später für den Ausgleich nach einer Ecke sorgte. In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit konnte sich Öpfingen aufgrund verstärkter Offensivbemühungen Vorteile erspielen, daher ging auch der Pausenstand in Ordnung. Durch das Tor von Robin Stoß auf Vorlage seines Bruders Felix gingen die Gäste erstmals in Führung. Nach dem Seitenwechsel gab es für Krauchenwies einen Platzverweis, die Unterzahl machte sich daraufhin klar bemerkbar. Die SG Öpfingen konterte den FCK aus und stellte so bereits mit dem 1:3 die Weichen auf Sieg. Kurz vor Schluss setzte Gabriel Koch den 1:4-Schlusspunkt. Steffen Lehmann empfindet den Sieg auch in dieser Höhe als verdient: „Es war sogar noch mehr möglich“.

SV Hohentengen - TSG Ehingen 2:7 (0:2). - Tore: 0:1, 0:2 Fabian Heitele (9. /43.), 1:2 Fabian Beckert (51.), 1:3 Valentin Gombold (55.), 2:3 Fabian Beckert (61.), 2:4 Fabian Heitele (65.), 2:5, 2:6 Ivan Ivanic (70. /79.), 2:7 Valentin Gombold (89.). - Die Zuschauer sahen in Hohentengen lange eine brisante und ausgeglichene Partie. Die Hausherren hatten sich die Gegentore dabei fast alle selbst zuzuschreiben, durch eine desolate Defensivleistung machten die Gastgeber es Gombold, Heitele und Co. leicht. Im Anschluss an das 2:4 Mitte der zweiten Halbzeit resignierten die Göge-Kicker und die TSG Ehingen trieb das Ergebnis noch weiter in die Höhe. „ Der Spielverlauf war lange nicht so einseitig, wie es das Ergebnis vielleicht vermuten lassen würde. Wir haben lange gut mitgespielt, sind dann allerdings nach dem 2:4 vollends eingebrochen. Herausragende Spieler bei den Gästen waren Fabian Heitele und Valentin Gombold“, sagte Hohentengens Abteilungsleiter Clayton Sigle nach dem Spiel. Für den SV Hohentengen gab es zweimal Gelb/Rot.

FV Neufra - SGM Rottenacker/ Munderkingen 3:3 (1:1). - Tore: 1:0 Jonathan Schmid (2.), 1:1 Lukas Ottenbreit (21.), 1:2 Daniel Meier (51.), 2:2 Daniel Deli (60.), 3:2 Timo Wichert (77.), 3:3 Simon Striebel (81./FE). - „Wir müssen das Spiel heute eigentlich klar gewinnen, leider haben wir zu viele Chancen verschwendet. Am Ende ein glückliches Remis aus Gästesicht“, resümierte Neufras Stadionsprecher Uli Münst nach der Partie. Die neue Spielgemeinschaft Schwarz-Weiß Donau war über 90 Minuten nur wenig gefährlich, kam jedoch bei nahezu jeder Offensivaktion auch zum Torerfolg. Am Ende führte die desolate Chancenverwertung der Gastgeber zu einem Remis.

TSV Riedlingen - SV Uttenweiler 3:0 (2:0). - Tore: 1:0, 2:0 Fabian Ragg (7. /17.), 3:0 Pascal Schoppenhauer (76.).

SGM Blönried/Ebersbach - SG Hettingen/Inneringen 3:1 (2:1). - Tore: 1:0 Lorenz Weiß (5.), 2:0 Felix Weiß (24.), 2:1 Florian Dangel (32.), 3:1 Jakob Weiß (89.). - Rote Karte: Louis Sauter (SGHI/76.).

FV Altshausen- SV Bad Buchau 0:5 (0:2). - Tore: 0:1, 0:2 Maik Frahs (12. /16.), 0:3, 0:4 Johannes Rehberg (54. /67.), 0:5 Maik Frahs (80.).

FV Altheim - SF Hundersingen 7:0 (4:0). - Tore: 1:0, 2:0 Benjamin Herter (7. /12.), 3:0, 4:0, 5:0 Florian Geiselhart (45. /45.+1./ 72.), 6:0 Manuel Butscher (74.), 7:0 Benjamin Herter (80.). Unter der Woche hatte Altheim in Hettingen noch verloren.