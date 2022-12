„Schwäbische Zeitung“ verlost Karten für Volksmusik zum dritten Advent

Zu schöner Tradition hat sich mittlerweile die Volksmusik zum dritten Advent entwickelt, die am Samstag, 17. Dezember, um 19.30 Uhr mit verschiedenen Gruppen in der Lindenhalle in Ehingen auftritt.

Mehrfach ausgezeichnete Ensembles, die sich der traditionellen schwäbisch-alemannischen Volksmusik verschrieben haben, werden singen und musizieren, auch gemeinsam mit dem Publikum. Zwischen die musikalischen Beiträge streut Wulf Wager einfühlsame und froh machende Texte in schwäbischer Mundart. Die Mitwirkenden sind Ostelsheimer Stubenmusik, Spundlochmusik, DreiXang, Klarinettenfreunde, Theatergruppe „D’ Scheureburzler“, der Abend wird Wulf Wager moderiert.

Die „Schwäbische Zeitung“ Ehingen verlost drei mal zwei Karten für die Vorstellung am Samstag, 17. Dezember. Gewinnberechtigt ist jede volljährige Person, eine E-Mail unter Angabe des Stichworts „Volksmusik“, ihres Namens, ihrer Adresse und ihrer Telefonnummer an mitmachen@schwaebische.de sendet. Weitere Hinweise zum Datenschutz bei Schwäbisch Media unter www.schwäbische.de/datenschutzhinweis.