Schwacher Punktspielstart

Den Unterschied zwischen Test- und Punktspielen haben die Fußball-Junioren der TSG Ehingen am Wochenende zum Start in die Verbandsrunde erleben müssen. Am ersten Spieltag gab es für die auf Verbandsebene spielenden TSG-Teams deutliche Niederlagen.

B-Junioren Verbandsstaffel: Olympia Laupheim – TSG Ehingen 4:0 (3:0). - „Das habe ich mir anders vorgestellt“, sagte Trainer Tom Breymaier. Durch Gegentore in der 5., 20. und 25. Minute lagen die Gäste schon zur Halbzeit klar in Rückstand. „Meine Mannschaft leistete sich defensive Nachlässigkeiten und hatte auch im Zweikampfverhalten Defizite. Gegenüber den vorherigen Spielen hat sie vieles vermissen lassen. Es gibt einiges aufzuarbeiten“, zog der Trainer ein Resümee. Inzwischen steht der Gegner in der zweiten Runde des Verbandspokals fest. Die TSG ist am Mittwoch, 25. September, 19.30 Uhr, zu Gast bei der Neckarsulmer SU. Im Bezirkspokal ist der FV Bad Saulgau der Gegner (Termin ist noch offen).

C-Junioren Landesstaffel 4: TSG Ehingen – FV Ravensburg 0:9 (0:4). - Die Ehinger hatten gleich zum Rundenauftakt einen sehr schweren Gegner erwischt. Die Gäste spielten in der vergangenen Saison noch in der Oberliga und ließen die körperlich und spielerisch schwächeren Ehinger nicht zur Entfaltung kommen. Zwischen der 35. und 44. Minute kassierten die Gastgeber fünf Gegentore. Der FV Ravensburg wird sicher um die Meisterschaft mitspielen.