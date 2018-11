Schulung für Jugendtrainer am 15. November in Ehingen-Berg

Der Württembergische Fußballverband (WFV) bietet am Donnerstag, 15. November, in Berg eine Schulung für Trainer von Bambini-, E- und F-Junioren-Mannschaften zum Thema „Spielen und Trainieren in der Halle“ an. Bei der Schulung, die um 18.30 Uhr in der Sporthalle der Grundschule Berg beginnt, gibt es viele praktische Tipps zur Trainingsgestaltung, zudem wird ein Training gemeinsam mit den Teilnehmern abgehalten. Anmeldungen (mit Angabe von Veranstaltungsdatum und -ort, Verein, Funktion im Verein und Namen) sind telefonisch oder per E-Mail beim Schulungsleiter Peter Rebholz möglich, E-Mail prebholz@gmx.de. Die Schulung wird für die Lizenzverlängerung mit zwei Lerneinheiten anerkannt. Weitere Schulungen im Bezirk Donau zum gleichen Thema sind am Freitag, 16. November, in Gammertingen und am Montag, 19. November, in Renhardsweiler. Weitere Informationen dazu gibt es auf der WFV-Internetseite www.wuerttfv.de/trainerschulungen.