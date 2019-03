Schulpreis der Rotarier geht an die Realschule Munderkingen

Der jährlich ausgelobte Schulpreis des Rotary Clubs Ehingen-Alb-Donau ist nun wieder vergeben worden. Außergewöhnlicher freiwilliger sozialer Einsatz von Schülerinnen oder Schülern für die Gemeinschaft innerhalb oder außerhalb der Schule wird dabei mit einer Urkunde anerkannt und mit einem Geldbetrag belohnt.

In diesem Jahr hatten von 13 angefragten Schulen drei mit einem Vorschlag geantwortet, aus denen der der Realschule Munderkingen als besonders preiswürdig ausgewählt wurde. Die Schülerinnen Susanne Beck, Maike Breymaier, Laura Gebhard und Julia Hagel haben in unterschiedlicher Besetzung zusammengearbeitet – jede in mehr als einem der insgesamt vier Projekte.

Im ersten Projekt betreuen Susanne Beck und Julia Hugel seit Jahren in der letzten Woche der Sommerferien eine Gruppe von Grundschülern in einem Ferienprogramm. Schon ab 7 Uhr morgens, wenn andere noch in den Betten liegen, leiten sie während des gesamten Vormittags bis zu zwölf Grundschüler bei Gruppenspielen an, vermitteln Informationen zum Thema Naturschutz, üben lösungsorientierte Auseinandersetzungen und bringen ihnen so in jungen Jahren Verständnis für ihre Umwelt und ein verträgliches Sozialverhalten nahe. Die beiden waren selbst schon als Grundschulkinder Teilnehmer eines entsprechenden Ferienprogramms und wollten nun ihre guten Erfahrungen an die „Kleinen“ weitergeben.

Im zweiten Projekt betreuen Maike Breymaier und Laura Gebhard in der Schule federführend das Schülerkaffee, das an jedem Schultag in der großen Pause und in der Mittagspause geöffnet wird. Gerne treffen sich dort meist jüngere Mitschüler und genießen die angebotenen Häppchen. Die beiden Preisträgerinnen opfern täglich ihre eigene Pausenzeit, um für die Mitschüler einen wohnlichen Raum zur Verfügung zu stellen, in dem unter anderem Brettspiele bereitgestellt werden.

Beim dritten Projekt engagieren sich Maike Breymaier, Julia Hugel und Susanne Beck. Sie sind in der von Schulleiterin Jutta Braisch geleiteten Theater-AG aktiv und betreuen da jüngere Mitschüler. Sie kümmern sich um sie auf verschiedenste Weise, bei alltäglichen Problemen, beim Einleben in die AG, sie motivieren und muntern anfangs unbeholfene Kinder auf, proben mit ihnen kleinere Szenen und sind so eine große Hilfe, wie die Schulleiterin betont.

Im vierten Projekt schauten Laura Gebhard, Julia Hugel und Susanne Beck aus der Schule in ihre Gemeinde und luden an fünf Nachmittagen aus eigener Initiative 15 Bewohner aus dem Altenheim in die Schule ein. Sie tranken mit ihnen Kaffee, unterhielten sich, malten und sangen. Mit Freude und Zufriedenheit konnten sie erkennen, wie diese Zuwendung von den alten Menschen geschätzt wurde.

Die Anwesenden waren überzeugt, wieder einmal würdige junge engagierte Menschen ausgezeichnet zu haben und feierten sie mit kräftigem Beifall.

Zusammenfassend kann man sagen, dass sich diese vier Mädchen vorbildhaft und engagiert um die jüngeren Mitschüler sowie um die alten Menschen gekümmert haben und damit selbst in der Weise gereift sind, dass ihre Liebe und ihr Mitgefühl für bedürftige Menschen angewachsen und ihr Charakter damit edler geworden ist. Damit haben sie bereits in jungen Jahren die vordringlichste Aufgabe eines jeden Menschen in die Tat umgesetzt.