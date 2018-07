Schule wirbt für Bildungsangebot

Es gibt vielerlei Wege zur Erlangung der Hochschulreife. Einer von ihnen ist der Besuch des BKFH. Doch vielen Eltern und Schülern ist dieser Schultyp unbekannt. Wer noch damit liebäugelt, im kommenden Schuljahr aufs BKFH zu gehen, sollte schnell handeln.

Wer ein technisches Studium abgeschlossen hat, kann sich derzeit in vielen Branchen aussuchen, bei welchem Arbeitgeber er oder sie etwa als Ingenieur arbeiten möchte. Um studieren zu können, ist grundsätzlich die Hochschulreife vonnöten. Doch welchen Weg sollte man hierzu wählen? „Das lässt sich pauschal nicht sagen“, stellt Hartmut Metzger, der an der Gewerblichen Schule Ehingen das Fach Physik am Technischen Gymnasium, aber auch am dortigen Berufskolleg unterrichtet, fest.

Seit sieben Jahren wird mittlerweile an der Gewerblichen Schule Ehingen die Möglichkeit angeboten, innerhalb eines Schuljahres die Fachhochschulreife über das Berufskolleg (BKFH) zu erwerben. „Das ist einer der schnellsten Wege, die unser Bildungssystem kennt, um an einer Hochschule studieren zu können“, bemerkt Metzger. Dies sei allerdings im Bewusstsein der Allgemeinheit bislang kaum verankert. Wer das BKFH absolvieren möchte, benötigt prinzipiell die Mittlere Reife sowie eine abgeschlossene Berufsausbildung – zum Beispiel als Mechatroniker, Verfahrensmechaniker oder Schreiner – als Zugangsvoraussetzung. Interessant dürfte ferner sein, dass leistungsstarke Hauptschüler ebenfalls nach der Berufsausbildung das BKFH besuchen können.

„Ein gutes Berufsschulzeugnis anzustreben, kann sich also gerade für Hauptschüler auszahlen“, sagt Renate Hofbauer, die am BKFH der Gewerblichen Schule Ehingen Englisch unterrichtet. An der Gewerblichen Schule Ehingen erlangten in den vergangenen sieben Jahren fast 150 Schüler via BKFH die Fachhochschulreife.

In Unternehmen sind Studienabsolventen, die diese Option zum Erhalt der Studienberechtigung gewählt haben, recht beliebt. „Sie arbeiteten meist zielstrebiger und können die späteren Anforderungen im Berufsleben meist realistischer einschätzen als Kollegen, die fast aus-schließlich Schulen und Hochschulen als Sozialisierungsinstanzen erlebt hätten“, erklärt Mathematiklehrer Walter Peter, Eine betriebliche Ausbildung präge eben nachhaltig die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen.

Genau genommen, so Peter, sei die Anmeldefrist für das BKFH fürs nächste Schuljahr (2018/2019) eigentlich schon abgelaufen. „Wir haben aber einen gewissen Ermessensspielraum, den wir nutzen können“, lässt er durchblicken. „Wer jetzt schnell auf uns zukommt, den nehmen wir gern noch mit.“