Schule und Halle machen in Rißtissen Probleme

Neben dem Hauptthema Umgehungsstraße (die SZ berichtete am Samstag), stand beim Vor-Ort-termin der CDU-Gemeinderatsfraktion auch der Besuch der Turnhalle und der Schule auf dem Programm. Beide Gebäude sollten dringend saniert werden, so die Meinung der Rißtissener.

„Unsere Turnhalle ist stark frequentiert. Wir sollten die Halle vergrößern und die sanitären Anlagen sowie die Küche dringend erneuern“, machte Ortschafts- und Stadtrat Thomas Schreiner deutlich. Die Halle, die 1974 eingeweiht wurde, war damals als reine Turnhalle vorgesehen. Mittlerweile wird die Halle als Turn- und Festhalle genutzt – sei aber dafür nicht ausgelegt. „Wir sollten die Halle um eine Bühne erweitern und eine Trennwand installieren“, so Schreiner. Ortsvorsteher Markus Stirmlinger machte deutlich, dass Rißtissen seit dem jahr 2015 konkrete Pläne an die Stadt Ehingen gegeben hätte, die Planungen sollen nun laut Stirmlinger in der übernächsten Gemeinderatssitzung der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Zwar habe die Schule in Rißtissen neue Fenster genehmigt bekommen, doch laut Thomas Schreiner müsse hier auch die Fassade dringend energetisch saniert werden. „Und unser Schulhof müsste gepflastert werden“, betonte Stirmlinger. Nur am Rande erwähnt wurde bei der Ortsbesichtigung der Rißtissener Wasserturm. „Wahrzeichen oder Abriss“, war hier die Frage, so Stirmlinger. Mittlerweile ist klar, dass ein Verein nun versuchen wird, Gelder für die Fassadensanierung des Turms zu sammeln.

Besonders stolz und auch dankbar ist Thomas Schreiner indes für das neue Baugebiet. „Wir haben 28 neue Bauplätze bekommen. Und wenn meine Informationen stimmen, sind die Bauplätze so stark nachgefragt, dass wir uns gleich um weitere bemühen müssen“, so Schreiner.