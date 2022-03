SchülerInnen und LehrerInnen erliefen einen ansehnlichen Betrag für guten Zweck

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Aktion „Remote Run For Ruanda“ der PATRIZIA-Foundation unterstützt eine berufliche Schule in Ruanda (Vocational Training Center Ntarama) bei der allgemeinen Ausstattung und dem Ausbau des digital Classrooms – und somit bei der (Aus-)Bildung der dortigen Bevölkerung.

Mit einem Teil des Geldes wird die Schule Laptops und Zubehör kaufen. Darüber hinaus möchte die Schule den Rest des Geldes in den Kauf von Materialien wie Batteriebank, Solarmodule, Wechselrichter und Überwachungsgeräten investieren, die sie für die Reparatur ihrer Solaranlage benötigen. Damit wird die Stromversorgung für das digitale Klassenzimmer langfristig sichergestellt.

Der Schulleiter Théophile Rutabana bedankte sich herzlich bei allen, die am Spendenlauf teilgenommen haben und versicherte, dass der Kauf von Laptops und die weiteren Investitionen, die nun möglich sein werden, eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der IT-Kenntnisse der Lernenden spielen wird und dadurch das Lernen und Lehren an der Schule in Ntarama/Ruanda verbessern wird.

Bereits im vergangenen Jahr konnten die SMV und die Sport-Fachschaft zahlreiche TeilnehmerInnen der Schule gewinnen und auch dieses Jahr erliefen und spendeten Schüler und Lehrer gemeinsam einen Betrag von 730 Euro. Es ist erfreulich, dass der „Remote Run“ Gelegenheit gibt, soziales Engagement und gesundheitsbewusstes Bewegen zu kombinieren und diese Gelegenheit so wahrgenommen wurde. Insgesamt wurden beim diesjährigen #patriziarun knapp 6500 Eruo erlaufen.