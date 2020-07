Schülerinnen nähen Herzkissen für die Ehinger Frauenklinik

Herzkissen sollen helfen, den Druckschmerz nach einer Brust-Operation zu mildern. Sie werden mit längeren Ohren genäht und können so bequem in die Achselhöhle geklemmt werden. Die Dänin Nancy Friis-Jensen hat diese Idee aus den USA mitgebracht und in Europa verbreitet.

Bereits seit Ende 2011 nähen Schülerinnen und Schüler der Michel-Buck-Schule diese Kissen für die Frauenklinik. Inzwischen ist die Produktion der Herzkissen ein fester Bestandteil im Schulleben. Die Kissen wurden von rund 15 Schülerinnen der Klassen neun und zehn der Schule genäht. Jeweils zwei zeichneten den Schnitt auf den Stoff, zwei schnitten diesen zu, zwei weitere übernahmen das Nähen der Kissen und zwei weitere stopften es. So konnten die Kissen fast wie am Fließband produziert werden.

Persönlich überreicht

Zwei Schülerinnen kamen am Mittwoch mit ihrer Hauswirtschaftslehrerin Renate Lipsz und Rektorin Dagmar Fuhr ins Alb-Donau Klinikum in Ehingen, um die Kissen persönlich zu überreichen. Mit Rücksicht auf die Corona-Pandemie wurden die Kissen im Außenbereich der Klinik überreicht.

Die Stoffe sind bunt und bringen damit Farbe und Freude in den Krankenhausalltag. Chefarzt Jacek Goldzinski berichtete bei der Übergabe, dass die Kissen zwei wichtige Funktionen erfüllen – eine funktionale und eine emotionale. „Nach der Operation brauchen wir eine gewisse Kompression im OP-Gebiet. Die Herzkissen haben sich da sehr bewährt, denn ihr Druck ist nicht zu stark und nicht zu schwach – genau richtig.“

Patientinnen haben oft Angst

Aber auch emotional profitieren die Patientinnen enorm, denn für sie beginne mit dem Krankenhausaufenthalt eine weitere Phase der Angst. Zur Angst vor der Narkose und OP komme die Ungewissheit, wie die weiteren Behandlungsschritte vertragen werden. „Hier stellen wir immer wieder fest, dass unseren Patientinnen beim Anblick der Kissen ein Lächeln ins Gesicht huscht. Dieses handgenähte Geschenk gibt ihnen in einer seelischen Ausnahmesituation Zuversicht und Kraft und das kann ganz neue Kräfte freisetzen“, so der Chefarzt.

Kissen helfen in einer schwierigen Lebenslage

Denn die Herzkissen können nicht nur durch ihre besondere Form das OP-Gebiet schützen. Sie tun den Frauen in dieser Lebenslage gut, denn sie spüren, dass sich jemand um sie kümmert, auch wenn dies aus der Ferne geschieht. „Deshalb ist es für uns auch sehr berührend, dass unsere Schülerinnen immer wieder eine positive Resonanz von den Patientinnen bekommen. Wir legen jedem Kissen einen Genesungswunsch bei und nicht selten schicken die Betroffenen dann später eine tolle Grußkarte mit einem Dank“, sagte Schulleiterin Dagmar Fuhr.