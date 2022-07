Schüler stellen Werkstück her

Seit mittlerweile 14 Jahren besteht die Bildungspartnerschaft zwischen der Firma Tries und der Längenfeldschule Ehingen. Auch in diesem Jahr wurde wieder ein Werkstück geplant und hergestellt, wie es in einer Pressemitteilung der Schule heißt – ein Metallkreisel.

21 Schüler und eine Schülerin wurden in den Ausbildungswerkstätten der Firma Tries von den Ausbildern Karlheinz Walter und Georg Wiest mit ihren Azubis beim Sägen, Feilen und Bohren unterstützt. Zwei Tage lang waren die Achtklässler, welche sich in Klasse 7 für das Wahlpflichtfach Technik entschieden haben, laut Mitteilung von morgens bis nachmittags an deren Seite. Der Rundgang durch die Produktion, vorbei an den großen CNC-Maschinen und Roboterarmen habe die SchülerInnen staunen lassen, heißt es von Seiten der Schulleitung.

Das Praktikum sei eine win-win-Situation. Bewirbt sich ein Schüler, ist dieser bei den Ausbildern bereits bekannt. Gleichzeitig sei es für die Schüler immer wieder eine gute Möglichkeit, einmal hinter die Kulissen einer Ehinger Firma zu schauen und den Berufsalltag eines Auszubildenden kennen zu lernen. Von der Längenfeldschule unterstützten die Fachlehrer Jörg Eisele und Matthias Sydow.