Schüler lernen bei der Jazzbegegnung

Die Big Band des Johann-Vanotti-Gymnasiums Ehingen (JVG) nahm unter der Leitung ihrer Musiklehrer Simon Föhr und Thomas Lämmle für fünf Tage bei der Jazzbegegnung baden-württembergischer Schulen in Breisach am Rhein teil. In der vom Kultusministerium organisierten Arbeitsphase wurden die 33 jazzinteressierten Schülerinnen und Schüler aus Ehingen zusammen mit zwei anderen Big Bands baden-württembergischer Schulen aus Freiburg und Müllheim eine Woche lang in verschiedenen Workshops von herausragenden Jazzdozenten unterrichtet.

Die jungen Musikerinnen und Musiker lernten viel über die spieltechnischen Grundlagen des Jazz, vor allem aber auch über die freie Improvisation. Unter der Gesamtleitung von Stefan Merkl probten abends immer alle 69 Schülerinnen und Schüler in einer Festival Big Band ein gemeinsames Stück. Dieses wurde neben anderen Workshopstücken, welche in verschiedenen gemischten Jazz-Combos während der intensiven Musikwoche erarbeitet wurden, in einem großen Abschlusskonzert am Samstagabend in der Breisacher Stadthalle vorgetragen. Der langanhaltende Applaus war schlussendlich Lohn und Ansporn für die musikbegeisterten jungen Schülerinnen und Schüler des JVGs.