Schrode informiert über Breitbandausbau und Gas

In der Ortschaftsratssitzung in Kirchen hat Ortsvorsteher Alfred Schrode den Rat über den Stand der Arbeiten im Breitbandausbau informiert. So sind in Schlechtenfeld die Leerrohre eingeblasen worden, das soll auch in Kirchen passieren.

„Die Freischaltung erfolgt nach Freigabe von Kommpakt.Net, da stockt es noch, ich hoffe noch diese Woche auf eine Lösung, das ist ärgerlich aber Realität“, sagte Schrode. Er rechnet damit, dass bis Ende März das Glasfaserkabel drin ist. Weiter sagte er, dass das Neubaugebiet in Mühlen auch für die Breitbandversorgung erschlossen werden soll, und die, die in Kirchen umstellen wollen, das mit Netcom machen sollten.

„Der Forststützpunkt Mochental hat jetzt auch Möglichkeiten, ans Glasfaserkabel angeschlossen zu werden, ebenso Stetten und Deppenhausen. Man muss gucken, dass man sich dort mit der Flurbereinigung nicht in die Quere kommt“, sagte der Ortsvorsteher. Außerdem, so Schrode, würden die Förderrichtlinien vereinfacht.

Für eine Erdgasversorgung gibt es in Kirchen 22 Interessenten, eine Entscheidung ist noch bis Ende März möglich, die Verlegung direkt ins Grundstück hinein kostet 420 Euro. Auch für das Neubaugebiet wird eine Erdgasversorgung angeboten. Für dieses Neubaugebiet hat die Stadt die Ingenieursleistungen ausgeschrieben, im Sommer soll begonnen werden, sagte Schrode, es war ein Mehraufwand an Berechnungen erforderlich. Die Vergabe der Bauplätze erfolgt nach Eintrag in die Liste, bevorzugt werden Kirchener Bürger oder Menschen, die einen engen Bezug zu Kirchen haben, informierte Schrode den Ortschaftsrat.

Die Zuwendungsbescheide über die Flurbereinigung in Deppenhausen werden am ersten April übergeben, dann können die Ausschereibungen starten, sagte Schrode, „vom Plan her hat sich nichts geändert“, erklärte er weiter. Den Bach von Deppenhausen nach Stetten will die Stadt renaturieren, die Fläche dafür und für die Photovoltaikanlage wurden aus der Flurbereinigung herausgenommen. Die Geschwindigkeitsbegrenzung im Bereich des Kindergartens wurde von 7 bis 17 Uhr an Werktagen auf 6 bis 18 Uhr erweitert, die entsprechenden Schilder sind bereits angebracht.

Die Ausschreibung für den Weg von Kirchen nach Mundingen wurde gemacht, von Anfang bis Ende Mai sollen die Arbeiten ausgeführt werden, sagte Schrode.

Am 13. März ab 19 Uhr ist im Gasthof Hirsch der Bürgerdialog geplant.