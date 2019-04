Schrode bei „Dankeschön-Wochenende“

Klaus Schrode von den SF Kirchen hat zusammen mit anderen baden-württembergischen Preisträgern der DFB-Aktion Ehrenamt an einem „Dankeschön-Wochenende“ in der Sportschule Schöneck des Badischen Fußballverbandes (BFV) teilgenommen. Schrode (Bezirk Donau) war als einer von 16 Bezirkssiegern aus Württemberg dabei. Ronny Zimmermann, DFB-Vizepräsident und BFV-Präsident, bedankte sich bei den Ehrenamtlichen für deren Einsatz: „Mir bleibt nur ein riesengroßes Danke zu sagen für die unglaubliche Leistung, die ihr erbringt für unsere Vereine.“ Anschließend würdigten die Landes-Ehrenamtsbeauftragten Helmut Sickmüller (BFV), Peter Schmid (Südbadischer Fußballverband) und Knut Kircher (Württembergischer Fußballverband) ihre jeweiligen Ehrenamtlichen und überreichten Präsente. Das Wochenendprogramm bescherte den Geehrten am Samstag eine Besichtigung des Hockenheimrings, auf dem gleichzeitig ein Oldtimer-Rennen stattfand, das Einblicke in die berühmte Boxengasse ermöglichte. Am Sonntag ging es nach Hoffenheim zum Bundesliga-Spiel der TSG gegen Hertha BSC Berlin (2:0). Das „Dankeschön-Wochenende“ richten die drei baden-württembergischen Fußballverbände im Wechsel aus. Für die württembergischen Ehrenamtssieger 2018 war es die zweite Ehrung, nachdem sie zuvor bei einer zentralen Ehrenamtsveranstaltung in ihrem jeweiligen Bezirk ausgezeichnet worden waren.