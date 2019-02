Schnittstelle zwischen Schule und Beruf

Die Bildungsmesse am Johann-Vanotti-Gymnasium in Ehingen hat am Mittwochnachmittag spannend und abwechslungsreich zu werden versprochen. Es seien mehr Vertreter verschiedener Berufszweige in den Gängen des Neu-Baus der Schule da, als in den vergangenen Jahren, so Schulleiter Tobias Sahm in seiner Begrüßungsrede.

Alle zwei Jahre bietet das JVG Ehingen zusammen mit dem Rotary Club Ehingen-Alb-Donau diese Gelegenheit, um in die Berufswelt ein wenig hinein zu schnuppern. „Die heutige Bildungsmesse stellt eine Schnittstelle zwischen der Schule und dem wirklichen Leben im Berufsalltag dar“, erklärte Sahm stolz den zahlreichen Schülern von der neunten bis zur zwölften Klasse, für die diese Messe gedacht war. Der Präsident des Rotary Clubs, Frank Wirtz, erklärte die Beweggründe des Vereins und dass dieser Club sehr eng mit dem Berufsleben zu verstehen sei.

Nach der stimmungsvollen Einlage der schuleigenen Big Band unter der Leitung von Simon Föhr war die Bildungsmesse dann auch für die ungezwungenen Gespräche zwischen den Vertretern der Berufsgruppen und den Schülerinnen und Schülern eröffnet.

Sophia Schwetlik aus Donaurieden besucht mit ihren 17 Jahren zurzeit die elfte Klasse des Johann-Vanotti-Gymnasiums. Noch ein Jahr bis zum Abitur und danach? Das fragte sie sich auch schon des Öfteren. Anders als ein paar Schulkameraden von ihr hat sie aber schon eine Berufsrichtung, die sie gerne einschlagen möchte: Es soll in das medizinische Metier gehen. „Aber zuerst steht ein FSJ auf dem Plan“, so die Oberstufenschülerin. Mit einem Freiwilligen Sozialen Jahr könne sie nicht nur die Zeit nach dem Abitur sinnvoll nutzen (gap year), sondern sich auch noch zudem sozial engagieren. Ein Jahr im Krankenhaus Ehingen oder in Ulm am Bundeswehrkrankenhaus – das könnte sie sich gut vorstellen. Sie werde sich dann in nächster Zeit genauer damit befassen und dann auch Bewerbungen schreiben. Dank der umfassenden Berufsbegleitung am JVG konnte sie das schon im Unterricht an Beispielen lernen.

Im Rahmen des BOGY-Praktikums (Berufsorientierung am Gymnasium) konnte sie erste Einblicke in die Humanmedizin erlangen. Das einwöchige Praktikum im Krankenhaus in Blaubeuren hat ihr sehr gut gefallen. „Vor allem interessiere ich mich für den Fachbereich der Chirurgie, also im OP zu sein“, erzählte Sophia. Deshalb gefällt ihr auch der Beruf des operationstechnischen Assistenten sehr gut. Man könne in der Ausbildung schon viele praktische Erfahrungen sammeln, die später in einem Medizinstudium nur von Vorteil seien, so die 17-Jährige. Auch konnte sie schon den Beruf eines Pharmazeuten kennenlernen. Bei ihrem einwöchigen Praktikum in einer Apotheke in Ulm-Wiblingen hatte sie diese Sparte der medizinischen Berufsbilder gesehen. Doch dieses Studium sei nichts für sie. „Das ist dann für meinen Geschmack doch etwas zu chemielastig“, meinte sie dazu.

Daher nutzte sie die Zeit auf der Bildungsmesse, um gezielt die Stände aufzusuchen, die medizinische Berufsbilder aufzeigten. Der erste Schritt ging auf Thorsten Trapp zu, dem Rettungswachenleiter des Deutschen Roten Kreuzes in Ehingen. Bei ihm erfuhr sie alles Wichtige zum Thema Freiwilligendienst als Rettungssanitäter. Auch lernte sie hier, dass man auch noch während des eventuellen Studiums immer noch als ehrenamtliche Mitarbeiter Rettung fahren darf. Die zweite Anlaufstelle war dann Frank Wirtz, der neben seiner Rolle als Rotary Club Präsident auch noch den Beruf des Arztes (Chirurgie) vorstellte. Sie fühle sich noch unsicher mit dem Studium, so Schwetlik. „Wenn ein allgemeines Interesse an der Medizin besteht, so würde ich mich nicht davon abhalten, es mit dem Studium zu versuchen“, beruhigte Wirtz sie. Nachdem er ihr alle Möglichkeiten aufgezeigt hatte, um einen Platz für das Medizinstudium zu erhalten, schwirrte ihr erst einmal der Kopf. Numerus Clausus, Auswahlverfahren der Hochschule, Medizinertest, Aufnahmeprüfung an Auslandsuniversitäten, Studiengebühren und Wartesemester sind alles Begriffe, mit denen jeder bereits Studierende jonglieren kann, für Schülerinnen wie Sophia ist das aber alles noch so gut wie Neuland. Da kam es wie gerufen, dass sie auf Maria Preising stieß. Sie hatte vor neun Semestern einen begehrten Platz für das Medizinstudium erhalten. Mit keinem 1,0er Abitur überbrückte sie die Wartezeit beim Rettungsdienst – die praktischen Erfahrungen seien Gold wert gewesen. Nach fünf Jahren konnte sie einen Teilstudienplatz in Göttingen ergattern, der es ihr ermöglichte, bis zum Physikum zu studieren.

An Unis bewerben

„Danach muss man sich dann an anderen Unis für den klinischen Teil des Studiums bewerben“, so Preising. Dies sei aber längst nicht so schwierig an einen weiteren Platz zu gelangen. Wenn man solange abwarte, müsse man sich eigentlich schon sicher sein mit der Berufswahl, meinte Preising mit einem Schulterzucken. „Sonst hast du mehrere Jahre für nichts gewartet“. Sie beruhigte Sophia auch, indem sie das Studium als machbar beschrieb. Der Fleiß stehe aber im Vordergrund, man müsse am Ball bleiben.

Abschließend kann Sophia Schwetlik nur sagen, dass ihr die Bildungsmesse geholfen hatte, ihre noch bestehenden Fragen zu ihrer Berufswahl und Zukunft zu beantworten. „Ich weiß jetzt schon ziemlich genau wie das Studium ablaufen wird, aber das FSJ mache ich auf jeden Fall davor“, meinte Schwetlik. Die Ausbildung zur OTA sei auch noch nicht aus dem Raum. „Aber jetzt muss ich ja erstmal noch Abitur machen“, fügte sie schmunzelnd hinzu.