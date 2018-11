Schnelles Internet rückt näher

Der Endausbau des Baugebiets Augustenhöhe in Frankenhofen ist nahezu abgeschlossen – das wurde im Ortschaftsrat Frankenhofen bekannt. Lediglich kleinere Asphaltarbeiten müssen noch gemacht werden, erklärt Frankenhofens Ortsvorsteherin Jutta Uhl. „Die Zusammenarbeit mit der Baufirma hat gut geklappt“, betont sie. Die Straße sei jetzt richtig ausgebaut und Parkplätze seien geschaffen worden, auch an der Schule. Die Spielgeräte dort, die für die Kanalbauarbeiten abgebaut werden mussten, sollen voraussichtlich im kommenden Jahr wieder aufgestellt werden. Erfreulich sei: Alle Häuser in der alten Augustenhöhe hätten einen Internetanschluss bekommen. Außerdem seien nun sechs Häuser über ein Erdkabel mit Strom versorgt, die bisher über Dachständer ans Stromnetz angebunden waren.

Auch was die Glasfasererschließung angeht, kann die Orstvorsteherin Erfreuliches berichten: Im Zuge der Erneuerung einer Frischwasserleitung in Richtung Dächingen werden Glasfaserleitungen von Dächingen nach Frankenhofen gelegt. Spätestens im Frühjahr beziehungsweise Sommer nächsten Jahres können die Bewohner dann vom schnellen Internet profitieren, sagt Jutta Uhl. Wichtig sei, den bisherigen Vertrag über den neuen Anbieter Netcom zu kündigen, um die eigene Rufnummer zu bewahren.