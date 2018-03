Schneeräumer verschlimmbessert Räumchaos

Bis Samstagabend hatten die Bewohner die Gehwege in der Adlerstraße sauber geräumt, um am nächsten Morgen eine böse Überraschung zu erleben. Der Schneepflug hatte zwar die Fahrbahn blitzblank geräumt, aber den ganzen Schnee komplett auf die Gehwege geworfen. Das ist nur ein Problem, das der extreme Schneefall am Wochenende in Ehingen verursacht hat.

Der Schnee in der Ehinger Adlerstraße war inzwischen durch das auf der Straße gestreute Salz festgefroren und ließ sich nur schwer wieder räumen. Die Bewohner sind sich sicher: Würde der Schneepflug die vorgeschriebene Geschwindigkeit von 30 Stundenkilometern einhalten, ließe sich das vermeiden. „Es war eine Extremsituation am Wochenende“, sagt Ehingens Stadtsprecherin Bettina Gihr, die den Frust der Anwohner der Ehinger Adlerstraße nachvollziehen kann.

Fahrtipps bei Schnee und Eis

„Wir als Stadt haben Verständnis dafür, dass sich die Anwohner ärgern. So etwas kommt aber bei normalem Schneefall eigentlich nicht vor. Am Samstag hatten wir eben extrem viel Schnee auf einmal“, betont Gihr. Von 8 bis 21 Uhr haben 20 Mitarbeiter des Ehinger Bauhofs mit sechs Fahrzeugen im Ehinger Stadtgebiet gearbeitet, um die Schneemassen in den Griff zu bekommen, außerhalb Ehingens war die Straßenmeisterei des Landkreises ebenfalls im Dauereinsatz, um die Land- und Bundesstraßen von den Schneemassen zu befreien.

„Rein rechtlich ist es so, dass die Straßenanlieger verpflichtet sind, den Gehweg vom Schnee zu befreien. Der Schnee darf an den Rand des Gehwegs geräumt werden, hin zur Fahrbahnseite. Wenn es zu viel Schnee gibt, darf dieser auch an den Rand der Fahrbahn geschippt werden“, erklärt Bettina Gihr.

Auch am Montag waren die Mitarbeiter des Ehinger Bauhofs noch im gesamten Stadtgebiet und auch in den Ehinger Teilorten unterwegs, um die Dinge noch nachzuarbeiten, die am Wochenende aus Zeitgründen nicht erledigt werden konnten. „Dazu gehören zum Beispiel die Bushaltestellen, die freigeräumt werden müssen“, erklärt Bettina Gihr.

Zwar sei der Bauhof am Wochenende auf den angekündigten Schneefall vorbereitet gewesen, doch mit der Menge hat laut Gihr in Ehingen niemand gerechnet. „Angekündigt waren zwischen acht und 15 Zentimeter Schnee. An vielen Stellen im Ehinger Stadtgebiet ist aber doppelt so viel gefallen“, so Gihr.