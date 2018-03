Schneeräumer ermöglichen Spiele

Nach dem heftigen Wintereinbruch am vergangenen Wochenende war zunächst an ein Fußballspielen nicht zu denken. Doch inzwischen haben zahlreiche Freiwillige zur Schneeschaufel gegriffen und die Kunstrasenplätze wieder bespielbar gemacht. So sollen am Wochenende 24./25. Februar etliche Vorbereitungsspiele ausgetragen werden.

FC Normannia Gmünd – SSV Ehingen-Süd (Samstag, 13 Uhr). - Zum dritten Mal in dieser Saison spielen die beiden Verbandsligisten gegeneinander. Die Bilanz spricht eindeutig für die Gäste, die das erste Heimspiel nach dem Aufstieg gegen Gmünd mit 4:1 gewannen, im Rückspiel vor der Winterpause ein 2:2 erreichten. Da beide Mannschaften am Wochenende keine Nachholspiele bestreiten müssen, wurde dieses Spiel vereinbart. Der Gastgeber ist Tabellenvierter und in Reichweite zum Relegationsplatz.

TSG Ehingen – TSV Blaustein (Samstag, 14 Uhr, Kunstrasen am Wenzelstein). - Zum zweiten Mal spielt der TSV Blaustein auf dem Ehinger Kunstrasen. Vor einigen Wochen verlor er gegen den SSV Ehingen-Süd an dieser Stelle noch mit 1:4. Die Gäste belegen in der Landesliga II den achten Tabellenplatz und haben bereits 20 Punkte auf ihrem Konto. Sicher ist der TSV ein schwerer Gegner für die TSG Ehingen, die unter der Woche ein Vorbereitungsspiel gegen den SV Ringschnait gewann. Inzwischen dürften die Ehinger fast komplett sein. Dies ist heute auch notwendig, denn der TSV Blaustein hat kürzlich bewiesen, dass er zurecht einen guten Mittelplatz in der Landesliga II einnimmt.

TSV Erbach – TSG Rottenacker (Sonntag, 15 Uhr). - Das ist ein interessanter Vergleich zweier Bezirksligisten. Die Gäste haben vergangenes Wochenende ein Trainingslager in Italien absolviert und wollen diesen Bezirksliga-Vergleich für sich entscheiden.

Weitere vorgesehene Vorbereitungsspiele, Samstag: SSV Ehingen-Süd II – SV Schemmerhofen II (10 Uhr), SF Bussen – SV Unlingen (10.30 Uhr), SG Dettingen – SG Griesingen (12 Uhr), Olympia Laupheim A-Junioren – SG Öpfingen (12 Uhr), SV Niederhofen – SF Schwendi II (13 Uhr), SV Burgrieden – FC Schelklingen/Alb (15 Uhr), FV Asch-Sonderbuch – SV Ringingen (17 Uhr), SV Unterstadion – SGM Warthausen/Birkenhard (18 Uhr, in Bad Buchau), SG Altheim – TSV Berghülen (20 Uhr, in Neufra).

Sonntag: TSV Rißtissen – FV Bellenberg (11 Uhr), TSV Erbach II – TSG Rottenacker II (13 Uhr), SV Herbertshofen – FC Schmiechtal (13.15 Uhr), SV Granheim – SV Oberdischingen (15 Uhr), SF Donaurieden – TSG Achstetten (15.30 Uhr), FC Wacker Biberach – SSV Emerkingen (15 Uhr).