Schneemassen neben Kunstrasen lassen keine Pflichtspiele zu

Die für Samstag vorgesehenen Heimspiele des Fußball-Verbandsligisten SSV Ehingen-Süd (gegen Essingen) und des Landesligisten TSG Ehingen (gegen Ostrach) werden ausfallen. Dies ergab die Besichtigung des Kunstrasenplatzes am Wenzelstein am Donnerstagabend, an der Schiedsrichter Martin Traub, Fußball-Bezirksvorsitzender Jürgen Amendinger sowie Vertreter beider Vereine und der Stadt Ehingen teilnahmen. Formal für die Spielabsage zuständig sind die Staffelleiter, die aber dem Urteil von Traub nicht widersprechen werden. Der Ehinger Schiedsrichter stellte klar, dass auf dem Kunstrasen derzeit keine Punktspiele ausgetragen werden können. Das Spielfeld ist zwar frei von Schnee und Eis und damit gut bespielbar, doch neben dem Platz türmt sich der zusammengeschobene, harte Schnee. An vielen Stellen „kann der Ball nicht ins Aus rollen“, sagte Traub. Zudem könnten Zweikämpfe an den Aus-Linien für die Spieler schmerzhafte Folgen haben und es fehlt der Platz für die Linienrichter, denn meist beginnen die Schneeblöcke direkt neben der Linie. Weil auch auf den schneebedeckten Rasenplätzen im Ehinger Stadion und in Kirchbierlingen an Fußball noch nicht zu denken ist, verschiebt sich für die auf Verbandsebene spielenden Ehinger Vereine der Start in die Punkterunde – zumindest um eine Woche, womöglich auch länger, denn: Am kommenden Wochenende hätten TSG und Süd erneut ein Heimspiel. Gekickt würde am Wenzelstein aber nur dann, wenn es bis dahin neben dem Spielfeld schneefreie Streifen gibt.