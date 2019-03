Schnee führt zu Verkehrschaos

Der Winter hat sich kurzfristig zurückgemeldet. Infolge des Schneefalls am Montagmorgen kam es im gesamten Bereich Ehingen zu mehreren Verkehrsunfällen. Auch auf der B311 überraschte die Glätte die Fahrer, die unterwegs waren. Im Bereich Gamerschwang/Nasgenstadt ist um 7.30 Uhr ein Bus in den Graben gerutscht. In der Folge hat sich der Verkehr in beide Fahrtrichtungen gestaut, erklärt die Polizei, und es sei zu einem weiteren Unfall gekommen. Um 9.40 Uhr war die Unfallstelle schließlich geräumt. Erst dann konnte der Verkehr aus Richtung Öpfingen wieder fließen.