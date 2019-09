Schmiechtalschule feiert fröhliches Herbstfest

Mehrere hundert Besucher haben am Sonntag die Möglichkeit genutzt, die Schmiechtalschule im Rahmen ihres Herbstfestes kennenzulernen. Kleineren Gästen bereitete ein abwechslungsreiches Spiel- und Bastelangebot Vergnügen.

Das Herbstfest der Ehinger Schmiechtalschule lockt jedes Jahr viele Besucher in den Berkacher Grund. Auch am Sonntag war Parkplatz knapp am Rosenweg. Zwischen zwölf und 17 Uhr spielte sich im Gebäude und darum ein buntes Leben ab. Voll besetzt war der Saal beim Mittagessen. Braten, Maultaschen, Gemüsegratin hatte die Küche in vorzüglicher Qualität zubereitet. Rote Würste vom Grill gab es am Eingang vor dem Haus. Lehrer und Eltern der hier unterrichteten Kinder übernahmen den Service. Die Freude am Zuspruch war Schulleiter Christian Walter und den Mitgliedern des Fördervereins anzumerken.

17 im weitläufigen Schulgebäude verteilte Betätigungsmöglichkeiten fanden die Kinder auf dem ihnen ausgehändigten Beteiligungsblatt. Langeweile konnte da kaum aufkommen. Schöne Gesichter kamen beim Schminken heraus, süß belohnt wurde, wer treffsicher die Schokokussschleuder auslöste. Ein Soccer-Court auf dem Hartplatz der Schule bot Gelegenheit zum Fußballspiel. Weitere Angebote waren das Ausmalen von Bildern, Filzen von Seifen, Lolliblumen, Dosenwerfen, Chromatographie, Cornhole, Seifenblasen, Kratzbilder, Hindernisparcour, Buttonmaschine und Geschicklichkeitsspiele. Eine besondere Attraktion für behinderte wie nicht behinderte Kinder war in der Turnhalle die Kletterwand. Aber auch Erwachsene erprobten hier ihre in früheren Jahren erlernten Fähigkeiten. Mühelos kletterte Steinmetzmeister Stefan Freudenreich bis ganz nach oben und tat mit dem Anschlag der dort befestigten Glocke kund, dass er die Herausforderung gemeistert hatte. In den Sonthofener Bergen hatte er in jungen Jahren das Bergsteigen sportlich betrieben. Anfangs sei das gar nicht so einfach gewesen, sagte er in Erinnerung an die nach dem zweiten Weltkrieg mit der Einteilung des Reichs in Besatzungszonen verbundenen Reisebeschränkungen. Freudenreichs ansonsten erfolgreich Tischtennis spielender Enkel versuchte sich im Rollstuhlparcours und fand es gar nicht so einfach, auf schrägem Boden geradeaus zu fahren oder Hindernisse zu umrunden. Der Besuch in der Schmiehtalschule war wieder für alle Gäste lehrreich.