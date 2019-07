Schmiechtal-Cup endet mit Überraschung

Der FC Schmiechtal hat am Wochenende zwei Tage Fußball geboten. Nach insgesamt 23 Spielen war eine Überraschung fällig, denn der Kreisliga-B-Ligist hatte am Sonntag kurz nach 17 Uhr die Nase vorne.

Nach hochsommerlichen Temperaturen am Samstag hat in der Nacht zum Sonntag das Wetter umgeschlagen. Kräftiger Regen, der zunächst auch noch bis Sonntag um die Mittagszeit anhielt, machte den Veranstaltern zunächst Sorgen. Doch ab dem dritten Spiel der Zwischenrunde besserte sich die Situation. Somit wurde der Schmiechtal-Cup ohne Probleme durchgezogen.

Nach den Gruppenspielen am Samstag hatte sich der Bezirksliga-Aufsteiger TSG Upfingen zunächst als wahrscheinlicher Favorit herauskristallisiert. Das Team von der Münsinger Alb holte als einziges alle neun möglichen Punkte. Allerdings stand am Ende des Turniers nur Platz vier für die Älbler. Die B-Ligisten FC Schmiechtal und der SV Niederhofen überraschten. Außer dem Turniersieger Schmiechtal erreichte der SV Niederhofen am Ende Platz fünf. Vorjahressieger TSG Ehingen II begann zwar mit einem Sieg, doch nach zwei Niederlagen schied er aufgrund der schlechteren Torbilanz nach den Gruppenspielen aus. Auch der SV Unterstadion überlebte nach drei knappen Niederlagen die Gruppenphase nicht.

Gruppenspiele am Samstag

Gruppe A: TSV Blaubeuren - FV Schelklingen-Hausen 1:1, SV Niederhofen - TSG Ehingen 0:1, TSV Blaubeuren - SV Niederhofen 0:1, FV Schelklingen-Hausen - TSG Ehingen 2:1, TSV Blaubeuren - TSG Ehingen 3:0, FV Schelklingen-Hausen - SV Niederhofen 1:0. Tabelle: 1. Schelklingen-Hausen 4:2 Tore/7 Punkte, 2. TSV Blaubeuren 4:2/4, 3. Niederhofen 1:2/3, 4. TSG Ehingen 2:5/3.

Gruppe B: TSG Upfingen - FC Schelklingen/Alb 3:0, SV Unterstadion - FC Schmiechtal 0:1, TSG Upfingen - SV Unterstadion 1:0, FC Schelklingen/Alb - FC Schmiechtal 1:2, TSG Upfingen - FC Schmiechtal 1:0, FC Schelklingen/Alb - SV Unterstadion 1:0. Tabelle: 1. Upfingen 5:0 Tore/9 Punkte, 2. FC Schmiechtal 3:2/6, 3. Schelklingen/Alb 2:5/3, 4. Unterstadion 0:3/0.

Gruppe C: FV Schelklingen-Hausen - FC Schmiechtal 0:0, FV Schelklingen-Hausen - FC Schelklingen/Alb 3:0, FC Schmiechtal - FC Schelklingen/Alb 1:0. Tabelle: 1. Schelklingen-Hausen 3:0 Tore/4 Punkte, 2. Schmiechtal 1:0/4, 3. Schelklingen/Alb 0:4/0.

Gruppe D: TSG Upfingen - TSV Blaubeuren 0:1, TSG Upfingen - SV Niederhofen 2:0, TSV Blaubeuren - SV Niederhofen 0:0. Tabelle: 1. Blaubeuren 1:0/4, 2. Upfingen 2:1/3, 3. Niederhofen 0:2/1.

Halbfinale: Schelklingen-Hausen - TSG Upfingen 1:0 (Tor: Julian Leicht), FC Schmiechtal - TSV Blaubeuren 5:4 (0:0) nach Elfmeterschießen.

Endplatzierung: 1. FC Schmiechtal durch 4:2 (1:1) nach Elfmeterschießen gegen 2. FV SchelklingenHausen (Schmiechtal-Tore: Stefan Schneider, Christoph Heimberger, Philipp Kannemann, Raphael Pianezzola; Tore Schelklingen-Hausen: Luca Schleiblinger,, Christian Glöckler), 3. TSV Blaubeuren durch 3:0 gegen 4. TSG Upfingen, 5. SV Niederhofen durch 3:2 (0:0) nach Elfmeterschießen gegen 6. FC Schelklingen/Alb.