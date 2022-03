Schmiechtal/Alb fordert den Tabellenzweiten

Oberdischingen erneut erfolgreich

Ehingen (ai) - Der SV Oberdischingen hat am Donnerstagabend erneut gewonnen und rückt weiter in Richtung Mittelfeld vor. In Ingstetten gab es ein Unentschieden.

SV Oberdischingen – SV Dürmentingen 1:0 (0:0). - Tor: 1:0 Julian Albrecht (55.). - Nach torloser erster Halbzeit unterlief dem Gästetorhüter ein Missgeschick. Er ließ nach einem Freistoß den Ball abprallen und Julian Albrecht setzte nach. Der Gastgeber hatte dann noch Glück, als Dürmentingen in der 88. Minute nur den Torpfosten traf. - Reserven: 3:0 (gewertet).

SGM Schmiechtal/Alb – SF Bussen 1:1 (0:0). - Tore: 1:0 Christoph Heimberger (55.), 1:1 Gustav Schlaucher (75.). - Die Gastgeber waren fast über die ganze Spielzeit überlegen. Doch es gelang nur ein Tor, das die Gäste in der 75. Minute noch ausglichen. Gelb-Rot gab es für Bussen.