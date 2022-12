Schlittengaudi dank der Feuerwehr

Feuerwehrkameraden der Rißtissener Wehr zeigten am Montag ein großes Herz für Kinder. Sie verlegten am Abend, ganz schnell und unbürokratisch, ihre Übungseinheit vom Feuerwehrhaus hinter die Kirche und schufen eine Rodelbahn. Denn wenn das Winterwetter wie in den vergangenen Tagen schon mal mitspielt, haben die Kinder am Kirchhang die einzige Möglichkeit im Dorf zum Schlittenfahren, teitl die Freiwillige Feuerwehr mit.

Der Hang wurde sogar zur Flutlichtpiste. An die 30 Kinder hatten eine Riesengaudi im Schnee, so die Feuerwehr. Weiter heißt es im Bericht: Vergessen waren Handy und PC, und auch mancher Feuerwehrler wurde ganz schnell vom Rodelvirus befallen. Das Fazit der Freiwilligen Feuerwehr: „Die Feuerwehrtechnik funktionierte, die bunte Kinderschar war glücklich; ein schöner Abend für beide Seiten ohne Kostenfaktor und Nachwuchswerbung in eigener Sache war es automatisch ja auch noch.