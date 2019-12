Schlechtenfelder Haushalte haben Glasfaseranschluss

Über den Internet-Breitbandausbau in Kirchen und seinen fünf Ortsteilen hat Ortsvorsteher Alfred Schrode am Montag den Ortschaftsrat informiert. Am besten ist Schlechtenfeld dran. Dort sind alle Antragsteller per Glasfaserkabel mit dem Internet verbunden.

Auch in Kirchen haben sieben Haushalte einen Glasfaserkabelanschluss. 70 Prozent aller Haushalte werden hier nach Auskunft von Alfred Schrode durch Kupferkabel von Verteilerkästen aus versorgt.

In Deppenhausen und Stetten werden die Antrasgsteller bis Mitte des kommenden Jahres warten müssen. In beiden Ortsteilen ist die Kabelverlegung vom Ergebnis des Deppenhausener Flurneuordnungsverfahrens abhängig. In Mühlen sind die Leerrohre verlegt. Mit dem Kabeleinzug wird Anfang des Jahres 2020 gerechnet. Noch nicht verlegt ist das Zuleitungsrohr von der an Mochental vorbeiführenden Kreisstraße zum Schloss mit seiner Kunstgalerie und dem dazu gehörigen landwirtschaftlichen Anwesen.

Annähernd 1,9 Millionen Euro sind für Kirchen im städtischen Haushalt des kommenden Jahres eingeplant. Mit 350 000 Euro stellt die Breitbandrate Backbonelos Mitte für Stetten und Deppenhausen den größten Einzelposten. 300 000 Euro sind für den Kanalausbau in der Brunnenstraße eingeplant, 250 000 Euro für die Kanalisation im dritten Bauabschnitt der Simonsbreite, 250 000 Euro für ein Erdbecken mit Verdolung in Deppenhausen, 200 000 Euro für die Breitbandrate Backbonelos West in Mühlen, 160 000 Euro für die Straße im dritten Bauabschnitt der Simonsbreite, 140 000 Euro für die Wasserversorgung der Simonsbreite, 60 000 Euro für die Renaturierung des Deppenhausener und Stettener Grabens, 50 000 Euro für Mitverlegung von Breitband mit der Erdgasversorgung, 40 000 Euro für die Planung der Kanalisation des Sankt-Georg-Wegs und des Jörgenwegs in Deppenhausen, 40 000 Euro für den Straßenbau des Sankt-Georgwegs und des Jörgenwegs in Deppenhausen sowie 35 000 Euro für einen Spielplatz im zweiten Bauabschnitt der Simonsbreite.