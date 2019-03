Schlaglöcher bei der Stadt „online“ melden

Der Winter ist vorbei und auf den Straßen in Ehingen samt den Teilorten werden die Schäden immer sichtbarer. Vor allem aufgeplatzte Straßenbeläge und defekte Bordsteine sind eine Hinterlassenschaft des Winters durch die Minustemperaturen. Die Stadt Ehingen hat nun die Firma Hanna aus Stetten damit beauftragt, die sogenannten Jahresreparaturarbeiten an den Straßen und Entwässerungseinrichtungen für rund 268 000 Euro zu übernehmen.

Repariert werden sollen vor allem Kanal- und Einlaufschächte, die wieder dem Höhenniveau der Straße anzupassen sind. An den Straßen und Gehwegen müssen Frostaufbrüche, Setzungen sowie Überhöhungen beseitigt werden. Abgesetzte und defekte Hoch- und Tiefbordsteine sind der Höhenlage von Straße und Gehweg anzupassen.

Nachdem in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik mehrere Räte auf diverse Straßen im Ehinger Stadtgebiet hingwiesen haben, die ebenfalls Schäden aufweisen, verwies OB Alexander Baumann auch auf die Homepage und die App der Stadt Ehingen. „Dort kann man Schäden über ein Formular bei uns melden. Das ist uns auch wichtig und sollte viel mehr angenommen werden“, so der OB. Stadtbaumeister Andreas Erwerle pflichtete seinem Chef bei und sagte: „Die Bürger sind, gerade was den Zustand der Straßen anbelangt, unsere wichtigste Kontrollfunktion. Wir brauchen diese Meldungen.“