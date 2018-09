Schlagerspiel zum Auftakt in Öpfingen

Die Tischtennis-Herren I des TTC Ehingen erwischt es gleich im ersten Spiel nach dem Aufstieg in die Bezirksliga richtig: Sie sind am Samstag, 22. September, Gast der SG Öpfingen. Der SC Bach hat in der Bezirksklasse 2 sein zweites Heimspiel in Folge.

Herren Bezirksliga: Die SG Öpfingen hat beim Auftaktsieg in Seißen gleich unter Beweis gestellt, dass sie wohl auch heuer zu den Meisterschaftsfavoriten gehört. Für die Ehinger Herren, jetzt ohne Sebastian Abele, aber mit Adam Weigel, ist es am Samstag eine Gelegenheit, zu beweisen, dass sie zurecht in die Bezirksliga gehören.

Herren Bezirksklasse 2: Der Aufsteiger SC Bach hat in seinem zweiten Heimspiel sicher eine schwere Aufgabe. Gast SG Nellingen ist mit einem hohen Sieg in die Runde gestartet.

Einiges gutzumachen haben die Herren I des VfL Munderkingen. In der Höhe kaum erwartet worden war ihre Niederlage im ersten Spiel in Nellingen. Gegen den TSV Beimerstetten gilt es für den VfL, die Scharte auszuwetzen.

Herren Kreisliga A2: Jetzt beginnt auch die Kreisliga A und es kommt gleich zum Derby in Rißtissen. Der Gast SG Griesingen ist freiwillig in diese Spielklasse abgestiegen und kann in der Nachbarschaft als Favorit gelten.

Die TSG Rottenacker hat vor, heuer eine bessere Runde zu spielen. Allerdings ist Gast Erbach II sehr spielstark.

Herren Kreisliga B2: Der SV Unterstadion will sein erstes Spiel gewinnen. Öpfingen III und Berg III sind mit Siegen gestartet und wollen am Samstag nachlegen.

Herren Kreisklasse 2: Hier kommt es am Wochenende zum Aufeinandertreffen von Munderkingen II und Ehingen III.

Damen Landesklasse 7: Die Berger Damen II sind in die Landesklasse aufgestiegen. Zum Auftakt der Saison rechnen sie sich in Ulm etwas aus.

Damen Bezirksliga: Der SC Berg hat erstmals eine dritte Mannschaft gemeldet. Sie hat gleich ein Heimspiel gegen Berghülen.

Jungen Bezirksklasse 2: Der SC Berg II ist mit einem Kantersieg in die Runde gestartet und ist Gastgeber des TSV Blaubeuren.