Schillernde Momente beliebter Musicals

Die beliebten Szenen und Melodien aus Musicals, die teilweise zu jahrelangen Dauerbrennern auf internationalen und deutschen Bühnen wurden, haben Espen Nowacki und seine Kompanie mit „Musical Moments“ in einer aufsehenerregenden Show auf die Bühne gebracht und damit in der Ehinger Lindenhalle gastiert.

„Was ist ein Musical, was braucht man dazu?“, fragte Espen Nowacki sein Publikum. „Musik, Tanz, ein Bühnenbild, Licht und ein Problem, man singt es, um es zu lösen“, zählten die acht Darsteller in einer gesungenen und getanzten Einführung auf. Immer wieder bezogen sie die Zuschauer mit ins Geschehen ein. „Wer von euch süßen Schnuckelchen möchte mit mir in einer Hecke aufwachen?“, fragte eine der bildhübschen Sängerinnen die Männer in der ersten Reihe und verwandelte sich blitzschnell vom braven Schulmädchen zum Vamp. „Ich glaube Schatzi, du bist der wahre Grund für die Erderwärmung“, sagte eine andere und zog ihr williges Opfer auf die Bühne zum gemeinsamen Feiern von „The Wild Party“, einem Musical, das in den wilden 20er Jahren spielt.

Abrupter Szenenwechsel zum Duett aus „Phantom der Oper“, sehr geschickt wurde ein üppiges Bühnenbild jedes Mal auf eine Leinwand projiziert. „Liebe stirbt nie“ von Andrew Lloyd Webber ist eine mögliche Fortsetzung vom „Phantom der Oper“, nahtlos gingen sie bei „Musical Moments“ ineinander über. „Die Eiskönigin“ ein Musical nach dem Märchen „die Schneekönigin“ von Hans Christian Anderson passte ins Schema. Aber dann ging nach diesem unterkühlten elegischen Teil die Post so richtig ab. „Grease“ war sowohl als Musical als auch als Film mit John Travolta und Olivia Newton-Jones ein Welthit, die Melodien daraus in den 70er Jahren ein Dauerbrenner in den Charts. Die schönsten davon wie „Summernights“, „Greased Lightning“ und unvergesslich das Duett „You’re the one that I want“ gab es für das Publikum in der Lindenhalle zur Erinnerung, dazu fuhr ein virtueller Chevrolet auf die Bühne.

Eine dunkelhaarige Evita sang ein zu Herzen gehendes „Don`t cry for me Argentina“, ehe es mit dem „Glöckner von Notre Dame“ und „Tanz der Vampire“ gruselig wurde. Wunderschöne Kostüme – immer sehr schnell von den Akteuren gewechselt – gaben der Musicalshow eine besondere Note. Ob Indianer, Mary Poppins oder Ludwig II, eine Starrolle von Nowacki, es passte immer. „We will rock you“ von Queen war und ist ein Welthit geblieben ebenso das „I will follow him“ aus „Sister Act“ und gehörte mit der „Rocky Horror Picture Show“ zu den Glanznummern von „Musical Moments“.

Rein deutsch gingen die Akteure mit Udo Lindenbergs „Sonderzug nach Pankow“ aus „Hinter dem Horizont“ und Udo Jürgens „mit 66 Jahren“ dem Ende entgegen. Aber nicht ohne die bekanntesten Melodien von Abba, die in „Mamma Mia“ zu einem Musical zusammengeschmiedet wurden. Mit „Waterloo“ und „Thank you for he Music“ verabschiedeten sich die „Musical Moments“ nach drei unterhaltsamen Stunden aus der Lindenhalle.