Schildkröte kommt bei Polizei unter

Am Dienstag bekam die Polizei in Ehingen einen ungewöhnljchen Kurzzeitgast. Eine Anwohnerin der Jakob-Locher-Straße fand eine Landschildkröte am Straßenrand und verständigte die Polizei. Wie die Polizeidienststelle mitteilt, nahmen die Beamten die Ermittlungen auf und befragten die Nachbarschaft. Dadurch konnte die Besitzerin oder der Besitzers allerdings nicht ausfindig gemacht werden. Also nahm die Polizei das Tier mit zum Revier und gab eine Anzeige in einer Gruppe im Internet auf, die speziell für die Bewohner der Region Ehingen gedacht ist. Diesen Post las die 17-jährige Halterin der Schildkröte und holte das Tier namens Donatello wohlbehalten bei der Polizei in Ehingen ab.