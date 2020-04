Schild erzählt Geschichte der Ehinger Vorstadt

Ein besonderes Zeichen ist jetzt am Haus Hauptstraße 14 in Ehingen angebracht worden. Es ist eine Informationstafel aus Stein mit eingearbeiteter Schrift und drei bildhaften Zeichen, die verschiedene Berufsstände darstellen.

Das Hausschild erzählt die Geschichte der Ehinger Vorstadt und verortet das alte Gebäude zwischen den ehemaligen Stadttoren. Das Handwerk der Steinmetze und Bildhauer befasst sich bei seinen Aufträgen mit bewusster Formgebung eines Objekts, aussagekräftiger Textgestaltung und bildnerischer Darstellung von Inhalten. Diese Themen und noch mehr werden bei der Kundenberatung in einem Steinmetzbetrieb im persönlichen Kontakt intensiv erörtert. Diese persönliche Zuwendung leidet jedoch in Corona-Zeiten. „Die Menschen sind – berechtigterweise – vorsichtig und reduzieren die Anzahl der Sozialkontakte. Das trifft auch unser Unternehmen“, sagt Sonja Freudenreich. Sie hat sich überlegt, wie sie ihre Kunden beraten kann, ohne dass sie zu ihr kommen müssen. „Wir bieten eine Beratung per Video-Konferenz an, bei der wir dem Kunden alles zeigen können, was er möchte. Es ist viel persönlicher als per Telefon, da wir uns sehen. Wir können die Produkte direkt zeigen und alles durchsprechen, was wichtig ist und den Kunden interessiert.“ Sonja Freudenreich arbeitet dafür mit einer Anleitung, in der die einzelnen Schritte beschrieben werden: Die Kunden rufen an, sie schickt die Anleitung zusammen mit einer digitalen Einladung zur Videokonferenz und einen Link darin. Diesen Link muss der Kunde nur anklicken und schon kann die Videokonferenz zum telefonisch vereinbarten Termin starten. Ein schöner Nebeneffekt ist die „Doppelmöglichkeit“, dass bei einem Beratungsgespräch im zwar persönlichen, jedoch kleinen Kreis noch weitere Vertraute miteinbezogen werden können. „Wenn die Zeiten sich so dramatisch ändern wie im Moment, dann gilt es nach vorne zu schauen und Lösungen zu bieten“, sagt Sonja Freudenreich.