Schelklingen-Hausen will rote Laterne abgeben – Aufsteiger-Duell in Altheim

Nach der Heimniederlage des FV Bad Saulgau unter der Woche hat der FV Schelklingen-Hausen in der Fußball-Bezirksliga Donau die Chance, die rote Laterne noch abzugeben. Im letzten Schelklinger Heimspiel der Saison ist Hohentengen am Sonntag, 3. Juni, im Längental zu Gast. Im Duell der Aufsteiger treffen in Altheim die SG und der Pokalsieger Hundersingen aufeinander. In einem weiteren Spiel will sich die TSG Rottenacker für die Niederlage gegen Bad Buchau revanchieren. Alle Spiele sind am Sonntag um 15 Uhr.

FV Schelklingen-Hausen – SV Hohentengen (Vorrunde: 2:2). - Als sich diese beiden Mannschaften im Nachholspiel der Vorrunde auf der Göge unentschieden trennten, ahnte niemand, dass die Schelklinger im Laufe der Saison noch bis auf den letzten Tabellenplatz zurückfallen würden. Viel Verletzungspech haben den FV Schelklingen-Hausen in diese missliche Lage gebracht. Die Gäste drohen jedoch im Falle einer Niederlage noch auf den Relegationsplatz zurückzufallen. Nach der starken Leistung in Hundersingen wollen die Schelklinger in ihrem letzten Heimspiel den ersten und damit auch einzigen Heimsieg der Rückrunde einfahren und eventuell die rote Laterne an Bad Saulgau abgeben.

SG Altheim – SF Hundersingen (Vorrunde: 2:1). - Die auswärtsstarke SG Altheim hat das Spiel der Vorrunde in Hundersingen gewonnen. Doch zu Hause hat Altheim nicht immer überzeugt. Die Altheimer werden versuchen, in ihrem letzten Heimspiel der Saison eine positive Marke zu setzen. Gegen den Mitaufsteiger Hundersingen, der eine beeindruckende Saison mit dem schon sicheren zweiten Platz und dem Bezirkspokalsieg hinlegt, wird das nicht einfach werden. Dennoch: Auch die bisherige Punktausbeute der Mannschaft von Joachim Oliveira ist mehr als anerkennenswert und das Team vom Hochsträß wird bis zum Saisonende viel Ehrgeiz an den Tag legen.

TSG Rottenacker – SV Bad Buchau (Vorrunde: 1:3). - Das Spiel in der Vorrunde am Federsee war bestimmt kein Ruhmesblatt für die TSG Rottenacker. Damals lagen die Buchauer noch auf einem Abstiegsplatz, doch inzwischen haben sie sich auf den zwölften Tabellenplatz hochgearbeitet. Der SV Bad Buchau könnte jedoch im Falle einer Niederlage ungünstigsten Falls auf den Relegationsplatz zurückfallen. Daher werden die Gäste nicht die Flinte ins Korn werfen und einen achtbaren Gegner abgeben. Allerdings hat die TSG Rottenacker bisher eine positive Heimbilanz und will diese Bilanz mit einem Sieg gegen Bad Buchau ausbauen.

Weitere Spiele: Ebenweiler – Mengen (0:6), Uttenweiler – Neufra (5:0), Bad Saulgau – Altshausen (2:4), Laiz – Bad Schussenried (0:3), Sigmaringen – Krauchenwies/Hausen (2:5). (ai)