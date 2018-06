Schelklingen-Hausen will es wissen

Die letzten Nachholspiele in der Fußball-Bezirksliga Donau werden am Mittwoch, 10. Mai, ausgetragen. Vor einem Sechs-Punkte-Spiel steht der FV Schelklingen-Hausen. Der SV Oberdischingen will in seinem Spiel bei der TSG Rottenacker die deutliche Vorrunden-Niederlage vergessen lassen. Der FV Altheim will die Tabellenspitze zurückerobern.

FV Schelklingen-Hausen – FV Bad Saulgau (Mittwoch, 18.45 Uhr, Vorrunde: 0:2). - Zur Winterpause durfte man sich in Schelklingen fast schon sicher sein, den Verbleib in der Bezirksliga zu schaffen. Nun wurden von den vergangenen drei Heimspielen im Längental zwei verloren. Zur selben Zeit hat Gast FV Bad Saulgau überraschend auf fremden Plätzen gepunktet. Beide Mannschaften haben derzeit 35 Punkte. Also kein Grund für den Aufsteiger aus Schelklingen-Hausen, in den Bemühungen nachzulassen. Beim Gastgeber fehlen aber nach wie vor einige Stammspieler. Drei Punkte aus dem heutigen Spiel würden wohl alle Sorgen beseitigen. Doch das wissen auch die Gäste, die punktgleich mit der Mannschaft von Trainer Jens Kannemann ebenfalls noch nicht gerettet sind.

TSG Rottenacker – SV Oberdischingen (Mittwoch, 19.30 Uhr, Vorrunde 4:0). - Die TSG Rottenacker hat seit einigen Wochen einen Lauf und möchte ihn auch am heutigen Mittwoch fortsetzen. Zum Rundenauftakt hatte die TSG in Oberdischingen einen deutlichen Sieg eingefahren. So gesehen ist der Tabellenfünfte auch heute Abend gegen Oberdischingen klarer Favorit. Doch bei abstiegsbedrohten Mannschaften werden oft ungeahnte Kräfte freigesetzt. Der SV Oberdischingen hat noch nicht aufgegeben (zuletzt gab es einen Heimsieg gegen Bad Buchau) und wird auch beim Tabellenfünften dagegenhalten. Für die Gäste zählen nur noch Siege.

FV Altheim – FC Laiz (Mittwoch, 18.45 Uhr, Vorrunde: 4:0). - Wenige Tage vor dem Spitzenspiel gegen die TSG Ehingen will der FV Altheim durch einen Sieg im Nachholspiel gegen Laiz die Tabellenführung zurückerobern. Laiz benötigt noch Punkte im Abstiegskampf.