Schelklingen-Hausen unter Zugzwang

Nach den Auswärtsspielen am vergangenen Wochenende haben nun am Sonntag, 13. Mai, alle drei Fußball-Bezirksligisten aus dem Raum Ehingen Heimrecht. Die schwerste Aufgabe hat dabei der FV Schelklingen-Hausen gegen den Tabellenvierten FV Neufra. Die TSG Rottenacker und SG Altheim hingegen haben lösbare Aufgaben.

TSG Rottenacker – SV Ebenweiler (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde: 3:1). - Die TSG Rottenacker zeigte sich nach der Schlappe in Sigmaringen im Nachholspiel am Mittwoch gegen Schelklingen-Hausen (5:2) gut erholt. Nun hat die TSG am Sonntag erneut eine abstiegsgefährdete Mannschaft zu Gast. Nach den Ergebnissen der Nachholspiele am vergangenen Mittwoch beträgt der Abstand des SV Ebenweiler zu den Abstiegsplätzen immer noch fünf Punkte. Zumindest der Relegationsplatz droht den Gästen. Die TSG Rottenacker hat inzwischen die 40-Punkte-Grenze geknackt und kann unbeschwert aufspielen. Das Team von Timm Walter hat einen weiteren Sieg eingeplant.

FV Schelklingen-Hausen – FV Neufra (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde: 1:2). - Im Spiel der Vorrunde hat der FV Schelklingen-Hausen in Neufra eine sehr gute Leistung geboten, aber am Ende etwas unglücklich knapp verloren. Damals war allerdings die personelle Situation bei der Mannschaft von Trainer Jens Kannemann bedeutend besser. Seit Wochen fehlen Kannemann einige Stammspieler und die Mannschaft stellt sich quasi von selbst auf. In Rottenacker hat der FV am Mittwoch nicht enttäuscht, doch am Ende stand wieder eine deutliche Niederlage zu Buche. Die Hoffnung nach dem 3:0-Sieg in Altshausen ist also wieder verflogen. Die Schelklinger haben das schwerste Restprogramm von den Mannschaften in der Gefahrenzone.

SG Altheim – FV Altshausen (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde: 3:3). - Nach dem deutlichen Sieg in Schussenried hat Altheim am Mittwoch enttäuscht. Die Heimniederlage gegen Hohentengen war vor allem auf die Leistung in der ersten Halbzeit zurückzuführen. In der zweiten Halbzeit war dies nicht mehr auszugleichen. Der Elan, der nach dem frühen 0:2 den Ausgleich ermöglichte, macht jedoch Hoffnung. Als nach dem Ausgleich jedoch das Hauptaugenmerk auf eine mögliche Führung gelegt wurde, kamen die konterstarken Gäste zum Erfolg. Seit Wochen fehlt bei der SG Altheim der verletzte Peter Leicht, was sich durchaus bemerkbar macht. Gegen Altshausen sollte am Sonntag Wiedergutmachung möglich sein.

Weitere Spiele, Samstag: Laiz – Krauchenwies (0:0), Uttenweiler – Bad Schussenried (2:2). Sonntag: Mengen – Sigmaringen (3:0), Hohentengen – Hundersingen (0:3), Bad Saulgau – Bad Buchau (3:0).