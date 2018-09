Schelklingen-Hausen und Altheim eröffnen die dritte Pokalrunde

Die dritte Runde des Fußball-Bezirkspokals Donau ist ausgelost worden. Die erste Begegnungen wird bereits am Donnerstag, 6. September, ausgetragen – da trifft der A-Kreisligist FV Schelklingen-Hausen auf den Bezirksligisten SG Altheim. Die beiden anderen Bezirksligisten aus dem Raum Ehingen, die TSG Ehingen und die TSG Rottenacker, sind dann in der kommenden Woche am Mittwoch, 12. September, an der Reihe: Die TSG Ehingen ist beim B-Kreisligisten FC Schmiechtal zu Gast, die TSG Rottenacker tritt beim A-Kreisligisten SV Dürmentingen an. Der Großteil der weiteren Begegnungen findet dann am Donnerstag, 13. September, statt. Abgeschlossen wird die dritte Bezirkspokalrunde aber erst am 27. September mit der Partie zwischen den A-Kreisligisten SG Öpfingen und SGM Ertingen/Binzwangen. Nachfolgend alle Begegnungen der dritten Bezirkspokalrunde im Überblick.

Bezirkspokal Donau, 3. Runde

Donnerstag, 6. September: FV Schelklingen-Hausen – SG Altheim (18 Uhr).

Mittwoch, 12. September: FC Schmiechtal – TSG Ehingen, SV Dürmentingen – TSG Rottenacker (beide 19 Uhr).

Donnerstag, 13. September: SG Dettingen – VfL Munderkingen (17.45 Uhr), SV Betzenweiler – FV Neufra, TSG Ehingen II – TSV Riedlingen, SSV Ehingen-Süd II – TSV Rißtissen, FV Fulgenstadt – FV Bad Schussenried, SGM Rulfingen/Blochingen – SGM Blönried/Ebersbach, SPV Sigmaringen Türk Gücü – FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies, FV Bad Saulgau – SV Bronnen, SV Fleischwangen – SV Bingen/Hitzkofen, SV Renhardsweiler – SGM Scheer/Ennetach (alle 19 Uhr).

Mittwoch, 19. September: SV Braunenweiler – Sieger FC Laiz/FV Altshausen (19 Uhr).

Donnerstag, 20. September: SF Hundersingen – SV Hohentengen (19 Uhr).

Donnerstag, 27. September: SGM Ertingen/Binzwangen – SG Öpfingen (19 Uhr).