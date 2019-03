Schelklingen-Hausen sinnt auf Revanche

Beim FV Schelklingen-Hausen hat man die hohe Heimniederlage im Derby der Fußball-Kreisliga A1 gegen Schelklingen/Alb am 9. September noch nicht vergessen. Am Sonntag, 24. März, wollen sich die Gäste in Justingen revanchieren. Tabellenführer SG Öpfingen ist zu Gast in Betzenweiler. In Oberdischingen ist ein Kellerderby. Alle Spiele sind am Sonntag um 15 Uhr.

SZ-Topspiel: FC Schelklingen/Alb – FV Schelklingen-Hausen (Vorrunde 5:1). - Das Heimrecht des Derbys wurde im Sommer gedreht, sodass der FC Alb erst jetzt, in der Rückrunde, gegen Schelklingen-Hausen zu Hause spielt. Im ersten Aufeinandertreffen am 9. September wurde vor einer großen Zuschauerkulisse im Längental gespielt. Das Mitwirken des früheren Bundesliga-Profis Stefan Kießling hatte seine Anziehungskraft nicht verfehlt. Doch diese Partie wurde vom Ergebnis her ein echter Reinfall. Seit diesem Spiel hat Kießling nicht mehr den Dress des FV Schelklingen-Hausen getragen. Die Gäste wollen am Sonntag dieses 1:5 im ersten Aufeinandertreffen korrigieren. Denn nur im Fall eines Sieges kann das Team von Jens Kannemann weiter auf den Relegationsplatz hoffen. Nach dem 0:2 in Öpfingen will der FV nicht das zweite Spiel in Folge verlieren.

Der FC Schelklingen/Alb rechnet sich als Tabellendritter ebenfalls noch Chancen auf den Relegationsplatz aus. Allerdings kam die Mannschaft von Trainer Wilfried Staiger nach der Winterpause noch nicht in Schwung. Nach zwei Unentschieden beträgt der Abstand zum Zweitplatzierten Ringingen bereits vier Punkte. Auch für die Gastgeber zählt also am Sonntag nur ein Sieg. Es ist sicher wieder mit einem Zuschauerrekord zu rechnen.

SV Dürmentingen – SGM Ertingen/Binzwangen (Vorrunde 3:1). - Der Ausgang dieses Derbys ist offen. Die Gäste sind mit zwei Siegen in das Frühjahr gestartet und haben von der Vorrunde noch etwas gutzumachen. Gastgeber SV Dürmentingen benötigt jedoch Punkte, um aus dem Tabellenkeller wegzukommen.

SF Donaurieden – TSV Türkgücü Ehingen (Vorrunde 2:2). - Der zehnte Tabellenplatz der Sportfreunde täuscht, denn die Konkurrenz in der Gefahrenzone liegt nur um weniges zurück. Falls Türkgücü gewinnen sollte, würden die Gäste ihren Gegner in der Tabelle überholen. Das wollen die SF Donaurieden auf jeden Fall vermeiden.

SV Ringingen – VfL Munderkingen (Vorrunde 3:1). - Auf dem Hochsträß herrscht eine gewisse Euphorie. Das Team von Trainer Thorsten Seeger spielt eine sehr starke Saison und hat gegenüber der Konkurrenz um den Relegationsplatz schon einen erheblichen Vorsprung. Doch der Gastgeber hat schon dreimal zu Hause verloren und darf auch gegen Munderkingen nicht leichtisinnig werden.

SF Kirchen – TSV Rißtissen (Vorrunde 2:1). - Durch zwei Unentschieden gegen Spitzenmannschaften hat der TSV Rißtissen gezeigt, dass es ihm mit dem Ziel Nichtabstieg ernst ist. Die SF Kirchen haben auf dem siebten Tabellenplatz weder Ambitionen nach oben noch nach unten. Am spielfreien Wochenende haben die Sportfreunde ein Testspiel gegen den FV Rot bei Laupheim mit 3:1 gewonnen.

SV Betzenweiler – SG Öpfingen (Vorrunde 2:4). - In der vergangenen Saison war der SV Betzenweiler der Angstgegner der SG Öpfingen. Er hat damals beide Spiele gegen Öpfingen gewonnen und dadurch am Ende den Relegationsplatz zwei vor seinen Gästen eingenommen. In dieser Saison kann er jedoch der SG Öpfingen nicht gefährlich werden. Der Gastgeber könnte aber durchaus zu einem Remis kommen.

Spielfrei am Wochenende ist die SG Griesingen. Die Begegnung SV Oberdischingen – SGM Daugendorf/Zwiefalten, die ebenfalls zum 20. Spieltag gehört, wurde auf Gründonnerstag, 18. April, 19 Uhr, verlegt.