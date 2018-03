Schelklingen-Hausen muss punkten

Die große Zahl der Nachholspiele in den Ligen des Fußballbezirks Donau hat die Staffelleiter dazu gezwungen, schon am Gründonnerstag, 29. März, mit dem umfangreichen Osterprogramm zu beginnen.

Bezirksliga Donau

Der FV Schelklingen-Hausen ist in der Bezirksliga mit einigen Spielen im Rückstand – nur Hundersingen hat in der laufenden Saison bisher weniger Spiele bestritten. Das erste Nachholspiel für den FV steht am Gründonnerstag auf dem Programm.

SV Hohentengen – FV Schelklingen-Hausen (Donnerstag, 17.45 Uhr). - Durch die Heimniederlage gegen Sigmaringen und den gleichzeitigen Sieg des SV Ebenweiler sind die Schelklinger nur noch zwei Punkte vom Relegationsplatz 14 entfernt. Daher haben die Gäste heute nichts zu verschenken. Doch der SV Hohentengen hat ebenfalls zuletzt zu Hause verloren und wird versuchen, einen zweiten Misserfolg auf eigenem Platz zu vermeiden.

Kreisliga A1

Zwei Spiele der Kreisliga A1 finden am Gründonnerstag statt. Dabei hat die SG Öpfingen wohl eine leichte Aufgabe. Schwerer wird es dagegen für den FC Schelklingen/Alb.

SG Öpfingen – SpVgg Pflummern-Friedingen (Donnerstag, 18.30 Uhr). - Mit 10:0 hatte die SG Öpfingen in der Vorrunde beim heutigen Gegner ihren höchsten Saisonsieg eingefahren. Daher wäre alles andere als ein klarer SG-Sieg im zweiten Aufeinandertreffen in Öpfingen eine Überraschung.

SV Dürmentingen – FC Schelklingen/Alb (Donnerstag, 19 Uhr). - Zum zweiten Mal in Folge spielen die Älbler bei einem Aufsteiger. Der SV Dürmentingen hat sich bisher recht wacker geschlagen und vergangenen Sonntag gegen Kirchen gewonnen. Der FC Schelklingen/Alb hat die bisher wenigsten Spiele der Kreisliga A ausgetragen und muss nun innerhalb einer Woche dreimal spielen. Die Aufholjagd beginnt heute Abend.

Kreisliga B2

In der Kreisliga B2 wird am Gründonnerstag ein Nachholspiel ausgetragen. Die zweite Mannschaft der SG Dettingen ist zu Gast in Seekirch.

SV Eintracht Seekirch – SG Dettingen II (Donnerstag, 18.45 Uhr). - Die Dettinger haben sich bisher sehr gut geschlagen und belegen Platz sieben. Am Federsee wollen sie nicht leer ausgehen.