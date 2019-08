Schelklingen-Hausen in Torlaune

Der Fußball-A-Kreisligist FV Schelklingen-Hausen hat sich in einem Testpspiel am Sonntag gegen den SV Seißen in bester Torlaune gezeigt. Der FC Schelklingen/Alb besiegte die zweite Mannschaft des Verbandsligisten Ehingen-Süd.

FV Schelklingen-Hausen – SV Seißen 8:3 (4:2). - Die Gäste gingen zwar zunächst in Führung, trafen dann aber nur noch zweimal. Drei Tore erzielte Julian Leicht. Zweimal traf Philip Schleicher. Den Rest besorgten Okan Bolat, Michael Heinrich und Luca Schleiblinger.

FC Schelklingen/Alb – SSV Ehingen-Süd II 4:1 (3:1). - Sven Geisinger brachte nach drei Minuten die Gäste in Führung. Andre Kley (2) und Jochen Wetzel besorgten das 3:1 zur Pause. Das 4:1 erzielte Hannes Unmuth.

SF Kirchen – SV Schemmerhofen 0:3 (0:0). - Nach torloser erster Halbzeit trafen für die Mannschaft von Christian Sameisla Kim Joel Lück (2) und Max Maurer.

SG Dettingen – SGM SW Donau II 1:2 (0:1). - Das 0:1 von Julian Schaible glich Fabian Baier zunächst aus. Erneut Julian Schaible traf in der 85. Minute zum 1:2.

SV Bremelau – SV Unterstadion 5:1 (1:1). - Den Gästen gelang durch Kevin Gerner (25.) das 0:1. Doch dann dominierte die Mannschaft von Andreas Braig.

SV Pappelau-Beiningen – SV Oberdischingen 3:0 (1:0). - Die Gastgeber waren nach Aussage von Gästetrainer Markus Schmid in allen Belangen überlegen. Bei Oberdischingen machte sich die strenge Trainingswoche bemerkbar.

FC Marchtal – SV Dürmentingen 2:2 (1:0). - Der FC Marchtal ging durch Fabian Illich (43.) und Johannes Striegel (60.) zwar mit 2:0 in Führung. Doch Patrick Schlegel konnte ausgleichen. Das 2:2 resultierte aus einem Elfmeter.

Aufgrund der ersten Bezirkspokalrunde ist das Testspielprogramm am Wochenende überschaubar. Am Samstag, 10. August, 14 Uhr, spielen SF Donaurieden – SC Lauterach und am Sonntag, 11. August, 15 Uhr. SV Niederhofen – FC Marchtal.