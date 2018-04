Schelklingen-Hausen hat nur noch Endspiele – Rottenacker empfängt Laiz

Für den FV Schelklingen-Hausen bewahrheitet sich die Tatsache, dass das zweite Jahr nach einem Aufstieg immer das schwerste ist. „Wir haben nur noch Endspiele“, sagt Trainer Jens Kannemann. Wie die Schelklinger wartet auch die TSG Rottenacker in der Fußball-Bezirksliga auf den ersten Sieg nach der Winterpause. Die SG Altheim hat nach wenigen Tagen schon wieder ein Auswärtsspiel.

FC Krauchenwies/Hausen – SG Altheim (Samstag, 16 Uhr, Vorrunde: 1:2). - Nach dem etwas glücklichen 2:2 am vergangenen Mittwoch in Uttenweiler muss Aufsteiger SG Altheim erneut reisen. Gastgeber FC Krauchenwies/Hausen hat sich durch zwei Siege in Folge inzwischen von der Abstiegszone entfernt, hat auf eigenem Platz jedoch immer wieder Schwierigkeiten. Nach wie vor hat die SG Altheim eine hervorragende Auswärtsbilanz. „Wir haben jetzt die 30-Punkte-Grenze gekappt und können den folgenden Spielen beruhigt entgegensehen“, sagt SG-Trainer Joachim Oliveira. In Krauchenwies soll die „Schnapszahl“ – 33 Punkte“ – erreicht werden.

TSG Rottenacker – FC Laiz (Sonntag 15 Uhr, Vorrunde: 1:0). - „Wir freuen uns, dass wir wieder einmal ein Heimspiel haben“, sagt TSG-Trainer Timm Walter. Zuletzt standen nur einem Heimspiel fünf Auswärtsspiele gegenüber. Seine Mannschaft wolle am Sonntag eine Antwort auf das Spiel in Bad Saulgau geben, als die TSG einen möglichen Erfolg buchstäblich verschlafen hat. „Die Punkte müssen in Rottenacker bleiben“, gibt der TSG-Trainer das Ziel vor. Allerdings stehen die Gäste inzwischen mit dem Rücken zur Wand und sind bei einer Niederlage in Gefahr, in der Tabelle zurückzufallen. Personell gibt es einige Probleme: Marcel Holz, Philipp Brunner und Christian Speiser sind angeschlagen und haben in dieser Woche nicht voll trainiert.

SV Bad Buchau – FV Schelklingen-Hausen (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde: 1:4). - Mit dem bisher höchsten Saisonsieg im Rücken (4:1 in der Vorrunde gegen Buchau) fährt der FV Schelklingen-Hausen am Sonntag zuversichtlich an den Federsee. „Wir haben nur noch Endspiele“, sagt Trainer Jens Kannemann. Im Falle eines Sieges würde der SV Bad Buchau den Abstiegsplatz 15 an seine Gäste abgeben. Die Mannschaft arbeite gut und die Trainingsbeteiligung stellt den Coach auch zufrieden. Seine Mannschaft brauche jedoch einmal einen Erfolg: „Einmal gewinnen wir wieder“, macht Kannemann sich selbst Mut. Personelle Probleme verschärfen die Situation: Philipp Schleicher, Christian Glöckler und Daniel Glöckler werden am Sonntag fehlen.

Weitere Spiele am Samstag: SV Sigmaringen – FV Bad Saulgau (1:0), FV Neufra – FC Mengen (4:7). Am Sonntag: FV Bad Schussenried – SV Hohentengen (1:1), FV Altshausen – SF Hundersingen, SV Ebenweiler – SV Uttenweiler (0:7).