Schelklingen-Hausen greift nach dem Strohhalm

Der FV Schelklingen-Hausen ist aktuell zwar Tabellenletzter. Falls aber weder die TSG Ehingen noch der FC Ostrach absteigen, würde der Tabellenvorletzte der Fußball-Bezirksliga Donau in die Relegation kommen. Daher muss das Team von Jens Kannemann noch nach diesem Strohhalm greifen. Bereits am Samstag, 26. Mai, tritt die SG Altheim in Neufra an.

FV Neufra – SG Altheim (Samstag, 18 Uhr, Vorrunde: 1:0). - Die Mannschaft von Joachim Oliveira hat ihren guten Ruf als zweitbeste Auswärtsmannschaft der Liga zu verteidigen. Gegner FV Neufra war lange Zeit Anwärter für den Relegationsplatz, doch jetzt ist dieser Anspruch nur noch theoretischer Art. Dennoch wird der Gastgeber versuchen, noch vorne mitzureden. SG-Trainer Joachim Oliveira fährt mit einer ausgeruhten Mannschaft nach Neufra. Die Gäste freuen sich, auf der schönsten Sportanlage im Bezirk Donau zu spielen. Mit bisher erreichten 40 Punkten ist die SG Altheim keinesfalls zufrieden und will in den letzten drei Spielen noch nachlegen. Die bisher angeschlagenen Spieler dürften wieder im Team sein.

SF Hundersingen – FV Schelklingen-Hausen (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde: 3:1). - Das Team von Jens Kannemann hat sich durch eine bisher schwache Rückrunde in eine schlechte Position gebracht. Es muss viel Positives zusammenkommen, wenn der Verblieb in der Liga noch möglich sein soll. Die SF Hundersingen sind die Überraschungsmannschaft der Bezirksliga Donau und auf dem besten Weg, die Aufstiegsspiele zur Landesliga zu erreichen. Daher scheint es fast unmöglich, dass die Schelklinger morgen als Gast des Aufsteigers punkten. Da jedoch der Klassenerhalt unter günstigsten Voraussetzungen noch möglich ist, werden die Schelklinger auch am Sonntag die Flinte nicht ins Korn werfen. Fast die gesamte Rückrunde hindurch fehlen bei den Gästen wichtige Stammspieler verletzt. Die zweiwöchige Pause könnte sich jedoch positiv auswirken.

Weitere Spiele: Sonntag: SV Hohentengen – FC Mengen (0:6), SV Ebenweiler – SV Sigmaringen (2:5), SV Bad Buchau – FC Laiz (1:6), FV Bad Schussenried – FV Saulgau (0:0), FV Altshausen – SV Uttenweiler (1:6).