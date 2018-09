Schelklingen-Hausen beendet Misserfolgs-Serie

Am Donnerstag haben drei Nachholspiele in der Kreisliga A stattgefunden. Nach zwei Heimniederlagen in Punktespielen und einer Niederlage im Bezirkspokal hat der FV Schelklingen-Hausen seinen ersten Heimsieg der Saison gefeiert. Das Spiel zwischen Türkgücü und Donaurieden endete unentschieden. Die SG Griesingen hat deutlich verloren.

Türkgücü Ehingen - SF Donaurieden 2:2 (1:0). - Tore: 1:0 Mehmet Kaplan (30.), 1:1 Andreas Steinle (50., FE), 1:2 Matthias Stetter (60.), 2:2 Mehmet Kaplan (75.). - Laut Türkgücü-Trainer Enes Dizdarevic war seine Mannschaft über weite Strecken tonangebend und hatte auch ein klares Chancenplus. „Die Gäste gaben 15 Minuten den Ton an und drehten zwischenzeitlich das 1:0 in ein 1:2.“ Nach dem Ausgleich hat Türkgücü noch einige Torchancen ausgelassen. - Reserven: 2:1.

FV Schelklingen-Hausen - SF Kirchen 1:0 (0:0). - Tor: 1:0 David Höffner (78.). - In einer ersten Halbzeit ohne Höhepunkte, war der Gastgeber im zweiten Durchgang tonangebend. Marek Schwarzmann bereitete den Führungstreffer vor und David Höffner vollendete. FV-Trainer Jens Kannemann: „Wir haben uns den Sieg hart erkämpft, doch am Ende war er klar verdient. Die SF Kirchen hatten im ganzen Spiel nur eine klare Torchance.“ - Reserven: 1:4.

SGM Ertingen/Binzwangen - SG Griesingen 3:0 (0:0). - Tore: 1:0 Alexander Hecht (58.), 2:0 Christian Jäggle (65.), 3:0 Laurin Birkhofer. - Erst nach fast einer Stunde Spielzeit ging die SGM Ertingen in Führung und baute diese sieben Minuten später aus. Das 3:0 resultierte aus einem Volley-Schuss von Laurin Birkhofer. Bei den Gästen fehlte Peter Gobs, der sich beim Bezirkspokalspiel gegen Ertingen verletzt hatte. „Es war ein verdienter Sieg, denn wir waren routinierter und cleverer“, sagte SGM-Trainer Bernd Rumpel. - Reserven: 1:0.